Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü TRABZON'un Tonya ilçesinde Cafer Latifoğlu (51), tartıştığı oğlu Ahmet Kaan Latifoğlu (26) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Bayara mezrası Şelenküstü mevkisinde meydana geldi. Aralarında bilinmeyen nedenle husumet olan Ahmet Kaan ile babası Cafer Latifoğlu, mezrada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kaan Latifoğlu, tabancayla babası Cafer Latifoğlu'na ateş etti. Kanlar içinde yığılan Cafer Latifoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cafer Latifoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şüpheli Ahmet Kaan Latifoğlu da suç aleti silahla polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 18:38 Güncelleme: 16.02.2024 - 18:40 facebook

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