Çaykara'da depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi
Çaykara'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anma ve sabah namazı buluşması programı gerçekleştirildi.
Çaykara'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anma ve sabah namazı buluşması programı gerçekleştirildi.
Çaykara Müftülüğünce Çaykara Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu.
Programda konuşan Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, programa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
İl Müftüsü Selami Aydın'ın sohbetinin ardından program kahvaltıyla sona erdi.
Etkinliğe, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Çaykara Müftüsü Vahit Şenocak, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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