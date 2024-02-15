Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Çaykara'da depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi

        Çaykara'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anma ve sabah namazı buluşması programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:36 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykara'da depremde hayatını kaybedenler için sabah namazında dua edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çaykara'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anma ve sabah namazı buluşması programı gerçekleştirildi.

        Çaykara Müftülüğünce Çaykara Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilip Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programda konuşan Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, programa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        İl Müftüsü Selami Aydın'ın sohbetinin ardından program kahvaltıyla sona erdi.

        Etkinliğe, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Çaykara Müftüsü Vahit Şenocak, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Mangal ateşi bomba gibi patladı!
        Mangal ateşi bomba gibi patladı!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o ilçeler...
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o ilçeler...
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Evlilik kredisi başvuruları başladı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Hacısalihoğlu, gazetecilerl...
        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Hacısalihoğlu, gazetecilerl...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da muhtarlarla bir araya geld...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da muhtarlarla bir araya geld...
        Trabzon merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına a...
        Trabzon merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına a...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da ilçe ziyaretinde bulundu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da ilçe ziyaretinde bulundu
        Bakan Uraloğlu: Temennimiz, göçük altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaş...
        Bakan Uraloğlu: Temennimiz, göçük altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaş...
        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Yılmaz, gazetecilerle bir a...
        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan adayı Yılmaz, gazetecilerle bir a...