Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir günlük iznin ardından yapılan antrenmanda, dinamik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takım, rondo ile devam ettiği antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.