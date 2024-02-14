Trabzon merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
Trabzon merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, internet ve telefon üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları dolandıran 14 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, internet ve telefon üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları dolandıran 14 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşları sosyal medya, internet ve telefonla iletişime geçerek çeşitli yöntemlerle dolandıran şüphelilerin yakalanması için Mersin, Gaziantep ve Batman'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Mersin'de 8, Gaziantep'te 4 ve Batman'da 2 şüpheli yakalandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kente getirilen şüphelilerin gözaltındaki işlemleri sürüyor.
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