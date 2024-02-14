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        Trabzon merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

        Trabzon merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, internet ve telefon üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları dolandıran 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 20:40 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:40
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        Trabzon merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
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        Trabzon merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, internet ve telefon üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları dolandıran 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşları sosyal medya, internet ve telefonla iletişime geçerek çeşitli yöntemlerle dolandıran şüphelilerin yakalanması için Mersin, Gaziantep ve Batman'da operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, Mersin'de 8, Gaziantep'te 4 ve Batman'da 2 şüpheli yakalandı.

        Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kente getirilen şüphelilerin gözaltındaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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