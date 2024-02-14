Trabzon merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşları sosyal medya, internet ve telefonla iletişime geçerek çeşitli yöntemlerle dolandıran şüphelilerin yakalanması için Mersin, Gaziantep ve Batman'da operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.