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        Bakan Uraloğlu, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağında çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Biz de bakanlık olarak, AFAD koordinasyonunda hem civar illerden hem de Trabzon'dan oraya gerekli destekte bulunduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:18
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        Bakan Uraloğlu, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağında çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Biz de bakanlık olarak, AFAD koordinasyonunda hem civar illerden hem de Trabzon'dan oraya gerekli destekte bulunduk." dedi.

        Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi'nde çeşitli ziyaretlerde bulunan Bakan Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzincan'da madende meydana gelen heyelan ve göçüğün ülkeyi yasa boğduğunu söyledi.

        Bakan Uraloğlu, üzüntüsünü dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Tabii büyük bir olay, İçişleri Bakanımız, Enerji Bakanımız orada. 9 insanımıza, vatandaşımıza henüz ulaşılabilmiş değil. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Biz de bakanlık olarak, AFAD koordinasyonunda hem civar illerden hem de Trabzon'dan oraya gerekli destekte bulunduk. Temennimiz inşallah vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması noktasındadır. Ben tekrar ülkemize, Erzincan'ımıza, vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennimizi iletiyorum."

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