Vakfıkebir'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Kaymakam Hacı Arslan Uzan, Belediye Başkanı Muhammet Balta ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti.

Balta, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "14 Şubat ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin daha da pekiştiği günlerdir." dedi.

Gençlerin milli şuurunu kaybetmemesi için önemli bir gün olduğuna dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:

"Geçmişi olmayanın geleceği de yoktur. Gelecekte bizi nelerin beklediğini ancak geçmişte başımıza gelenlerden anlayabiliriz. Milli şuurunu, benliğini kaybeden milletlerin, bağımsızlıklarını koruyamadıklarını unutmayalım. Sevgili gençler, aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu vatan üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi. Bu değerli emaneti yaşatmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en büyük görev ve sorumluluğunuzdur. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkın."

Konuşmanın ardından halk oyunları ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehter Takımı gösteri yaptı.