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        Akçaabat'ta Söğütlü Deresi'ndeki ıslah çalışmaları

        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Deresi'nde ıslah çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:24
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        Akçaabat'ta Söğütlü Deresi'ndeki ıslah çalışmaları
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        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Deresi'nde ıslah çalışmaları devam ediyor.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un, Doğu Karadeniz Bölgesinde taşkın risklerinin yüksek olduğu il konumunda bulunduğunu belirtti.

        Her yıl önemli miktarda yağış alan Trabzon'da gerek yukarı havzalarda, gerekse ana ve yan derelerde önemli yatırımlar yaptıklarını ve olası taşkınlar öncesi tedbirleri almaya devam ettiklerini vurgulayan Balta, "Makineli çalışma programımız dahilinde de birçok ilçede taşkın risklerini azaltmayı sürdürüyoruz. Trabzon'un en büyük ilçesi olan Akçaabat'ta ilçe merkezi derelerindeki taşkın kontrol inşaatımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

        Balta, ilçede Eğitim Fakültesinin yanına 278 metre U kanal ve menfez, Fındıklı Mahallesi'ne 192 metre U kanal, Yeşiltepe Mahallesi'ne 3 menfez, Cumapazarı ve Hamam derelerine birer menfez, Ortaburun Deresi'ne 167 metre U kanal yapıldığının altını çizerek, bu çalışmalar sayesinde Akçaabat'ta taşkın risklerinin azaltıldığını aktardı.

        Doğu Karadeniz Bölgesi'nin zor coğrafyasında araç ve yaya köprülerinin vatandaşın günlük yaşamı için büyük önem taşıdığını belirten Balta, şu değerlendirmede bulundu:

        "Son dönemlerde inşa ettiğimiz çok gözlü köprülerimizle aynı zamanda atalarımızın mimari anlayışını da bir nebze yansıtmaya çalışıyoruz. Bu köprülerimizden olumlu geri dönüşler almamız bize ayrı bir gurur veriyor. Akçaabat ilçemizde de Söğütlü Deresi’nin denize mansaplandığı noktaya bir araç köprüsü inşa ediyoruz. Bu köprümüzün inşaat çalışmaları devam etmektedir. Köprümüzü tamamladığımızda, geçmişte acı taşkın tecrübeleri yaşayan ve ıslah projelerimizle önemli yatırımlar yaptığımız Söğütlü Deresi'ne emniyetli ve estetik bir gerdanlık takmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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