Trabzonspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından bu akşam saat 18.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından bu akşam saat 18.00’de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, koordinasyon ve 5’e 2 gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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