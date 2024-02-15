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        Trabzonspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından bu akşam saat 18.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 22:33 Güncelleme: 15.02.2024 - 22:35
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        Trabzonspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonspor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından bu akşam saat 18.00’de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, koordinasyon ve 5’e 2 gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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