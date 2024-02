Erdoğan: 2'nci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz (2) TRABZONMİTİNGİNDE KONUŞTU Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi memleketi Rize'de düzenlenen mitingin ardından Trabzon'daki mitinge katılıp, Cumhur İttifakı ve partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı. Trabzon Meydan Parkı'nda düzenlenen mitingde telefonlarının ışıklarını yakarak kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönlümüzün titrettiği kemençenin gaydası, başımızdan eksilmez Trabzon'un sevdası. Sandalı kürek ister, ekinim orak ister, Trabzon'u sevmeye kor gibi yürek ister. O yürek kimde var? O yürek bizde var. Trabzon'u bilip, görüp de sevmemek mümkün mü? Bu şehir ki tarih boyunca hakkın ve hakikatin sesi nefesi olmuştur. Bu şehir ki bıyığı yeni terlemiş şehzadelerden, dünya lideri cihangirler çıkarmıştır. Bu şehir ki sözünü yere düşürmeyen, dostunun başını önüne eğdirmeyen, yoldaşını yarı yolda bırakmayan insanların otağıdır. Kim ne der diye düşünmeden, hak bellediği yolda başı dik, alnı açık yürümesini bilen Trabzon'la bugün bir kez daha kucaklaşmaktan, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum" dedi. 'KARADENİZ'İN LOKOMOTİF ŞEHRİ TRABZON' Önceki seçimlerdeki destekleri için Trabzon halkına teşekkür eden Erdoğan, "Öncelikle geçtiğimiz yılın mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerindeki ahde vefanız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her 2 seçimde de yaklaşık yüzde 65'erlik oy oranları ile bizlerin yanında yer alarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze tarihi bir destek verdiniz. Ata toprağı Karadeniz'in lokomotif şehri Trabzon, siyasi hayatımız boyunca bizim daime yoldaşımız olmuştur. Biz de buradan aldığımız güçle ülkemiz ve milletimiz için ter döktük, çabaladık, nice eserlere, nice hizmetlere imza attık. Siyaset yapma tarzımızı da Karadeniz'in mertliğinden, ataklığından çalışkanlığından, özgünlüğünden ilhamla şekillendirdik. Bize göre siyaset, gölgede yürüme sadece belirli değerlerin istismarı ile mevzi kapma, hak ettiğinden fazlasını almak için her türlü pazarlığa müsait olma yarışı değildir. Karadeniz'den ilhamla yüreğimize nakşettiğimiz siyaset, davamız için hayal kurma, ülkemiz ve milletimiz için vizyon geliştirme, bu uğurda gerektiğinde canı pahasına mücadele etme işidir" diye konuştu. 'TÜM DÜNYADA MAZLUMLARIN ÜMİDİ MAĞDURLARIN HAMİSİ OLDUK' "Ekonomik tuzaklarla boğuşurken yüreğimizin kanadığı anlar oldu ama asla şartlara teslim olmadık" diyen Erdoğan şunları kaydetti: "Biz 40 yılı aşkın süredir işte böyle bir siyasi mücadelenin içerisindeyiz. Allah nasip etti ülkemizin en büyük şehri İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Allah nasip etti parti kurduk, iktidara geldik. Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak hükümetimizin başında, ülkemizin hizmetinde bulunduk. Allah nasip etti yaptığımız işler ve sergilediğimiz duruşla tüm dünyada mazlumların ümidi mağdurların hamisi olduk. Tüm bu süreç boyunca heyecanımızı, azmimizi, kararlılığımızı hatta yeri geldiğinde öfkemizi daima diri tuttuk. Birileri karamsarlığa sürüklense de biz daima umudun tarafında yer aldık. Birileri başını yere eğse de biz diklenmeden dik duruşumuzdan taviz vermedik. Hayalleri gerçeğe, programları icraata dönüştürmek için çalışırken ülkemiz adına elde ettiğimiz her kazanımla sevindik. Hiç şüphesiz bu uzun yolda sıkıntılarla da karşılaştık. Vesayetin oyunlarıyla, terör örgütlerinin saldırılarıyla, darbe girişimleriyle siyasi ve sosyal kaos çıkarma denemeleriyle, ekonomik tuzaklarla boğuşurken yüreğimizin kanadığı anlar oldu ama asla şartlara teslim olmadık." 'HEP DAHA İLERİYE DOĞRU GİTTİK' Yılgınlığa kapılmadan, geri adım atmayı düşünmeden, hep daha çok çalıştıklarını aktaran Erdoğan şöyle dedi: "Ben size inanıyorum, ben size güveniyorum. Yılgınlığa kapılmadık, geri adım atmayı düşünmedik, hep daha çok çalıştık. Hep daha ileriye doğru gittik. Hep ya yeni bir yol bulmaya ya yeni bir yol açmaya gayret ettik. Hamdolsun bugün geriye dönüp baktığımızda yüzümüzü kızartacak, başımızı yere eğdirecek hiçbir işimizin ve sözümüzün olmadığını görüyoruz. Şayet bir eksiğimiz hatta bir yanlışımız varsa bunu kimsenin yüzümüze vurmasını beklemedik; kendi öz eleştirimizi kendimiz yaptık. Gerektiğinde eksiklerimizi tamamlama ve hatalarımızı düzeltme erdemi ile milletimizin nezdindeki hasbi ve harbi yerimize halel getirmedik. Yeni bir seçimin arifesinde sizlerin huzuruna gelip AK Parti ve Cumhur İttifakı için istediğimiz desteğin gerisinde böyle bir hikaye var. 2023 hedeflerini nasıl birlikte hayata geçirdiysek bugün de Türkiye Yüzyılı hayalimizi beraberce gerçeğe dönüştürmeye var mıyız? Trabzon, Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi inşa etme mücadelemizin önüne geçmeye, engellemeye kalkanları süpürüp atmaya var mıyız? Benim gönüldaşım, ahiretliğim Trabzon'a da zaten böylesi yakışır. Kardeşlerim, ben de aşığım size. Bu uşaklara aşık olmayacaksın da kime aşık olacaksın. Bizim her sözümüzün altında kısa sürede hayata geçirdiğimiz, asırlara bedel eser ve hizmetler yatıyor. Her fırsatta ülkemize kazandırdığımız kalkınma yatırımlarını hatırlatıyoruz ki Türkiye'nin ve şehirlerimizin nereden nereye geldiği unutulmasın." Trabzon'a son 21 yılda 191 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını da söyleyen Erdoğan, alana kurulan ekranlardan AK Parti'li yerel yönetimlerin Trabzon'a kazandırdığı yatırımların yer aldığı video gösterimini, mitinge katılanlara izletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Trabzon'da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları şöyle: Ahmet Metin Genç (Trabzon), Ergin Aydın (Ortahisar), Osman Nuri Ekim (Akçaabat), Hüseyin Avni Çebi (Araklı), İbrahim Küçük (Arsin), Hanefi Tok (Çaykara), Mehmet Aşık (Dernekpazarı), Selim Çelenk (Düzköy), Mehmet Nuhoğlu (Hayrat), Ali Aydın (Köprübaşı), Koray Koçhan (Maçka), Salim Salih Sarıalioğlu (Of), Hüseyin Azizoğlu (Sürmene), Osman Beşel (Tonya), Muhammet Balta (Vakfıkebir), Abdulkadir Özdemir (Yomra), Barış Öztürk (Beşikdüzü- Cumhur İttifakı), Ahmet Keleş (Çarşıbaşı- Cumhur İttifakı), Refik Kurukız (Şalpazarı-Cumhur İttifakı).

