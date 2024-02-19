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        Trabzon'da "Aslı ile Limon Sağlık Müdürlüğünde" isimli kitap tanıtıldı

        Trabzon Sağlık Müdürlüğünce sağlık okuryazarlığına katkı sağlamak amacıyla okul çağındaki çocuklar için hazırlatılan "Aslı ile Limon Sağlık Müdürlüğünde" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:39
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        Trabzon'da "Aslı ile Limon Sağlık Müdürlüğünde" isimli kitap tanıtıldı
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        Trabzon Sağlık Müdürlüğünce sağlık okuryazarlığına katkı sağlamak amacıyla okul çağındaki çocuklar için hazırlatılan "Aslı ile Limon Sağlık Müdürlüğünde" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen tanıtım programında, yarının büyükleri olacak çocukların sağlıklı beslenerek hep birlikte Türkiye'nin yükünü omuzlayacaklarını söyledi.

        Sağlıklı beslenmenin önemine işaret eden Yıldırım, "Doktorlar, valiler, müdürler, öğretmenler, mühendisler ve sağlıkçıların hepsi sizlerin içinden çıkacak. Ama öncelikle sağlıklı besleneceğiz. Öncelikle kahvaltı yapıp okula geleceğiz, yemek yiyip derslerimize bakacağız. Ne varsa insan vücudumuzda hepsi yediğimiz içtiğimizden kaynaklanıyor ve yeme içme alışkanlığı bizim kültürümüzden, ailelerin alışkanlıklarından da şekilleniyor ama mutlaka sağlıklı olmak mecburiyetindeyiz." dedi.

        Yıldırım, günümüz dünyasında sağlıklı gıdaya erişmenin kolay gibi görülse de aslında sağlıklı gıdaya ulaşmanın çok kolay olmayabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bunun için aldığımıza da yediğimize de çocuklarımıza yedirdiğimize de çok dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Onun için bu tanıtım çalışmasını, bu kitabı önemsiyorum. Bunu düşünüp hayata geçiren sağlık müdürümüze ve mesai arkadaşlarına ve bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tanıtım çok önemli. Ne yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı ancak bu sayede doğruları öğrenebiliyoruz, onun için bu kitabı önemsiyorum, kitabı çocuklarımıza okutmanın yanında kendimiz de okumalıyız."

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise geleceğe ışık tutacak çocuklara sağlıkla ilgili konulardan biri olan beslenmeyle alakalı bilinçlendirme yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

        Amaçlarının gelecek nesillerin sağlıkla ilgili konularda daha bilinçli hareket etmesi ve ne istediğini bilen nesiller oluşması doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Usta, "Sağlık Müdürlüğümüzün ilk eseri olan 'Aslı ile Limon Sağlık Müdürlüğünde' beslenmeyle alakalı kitabımızı sizlerin beğenisine sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte ağız ve diş sağlığıyla hizmetleriyle alakalı öğrencilerimize, çocuklarımıza vermemiz gereken konuları işlemeye gayret edeceğiz." dedi.

        Konuşmaların ardından Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden oluşan bir gruba sağlıklı besinlerden oluşan ikramlarda bulunuldu.

        Vali Yıldırım ve beraberindekiler, sohbet ettikleri öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

        Programda İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve ilgililer de yer aldı.

        29 sayfadan oluşan kitapta, Aslı ile Limon isimli iki arkadaşın okulun düzenlediği gezide İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, sağlıklı besinler hakkında öğrendiklerini evde uygulamaları anlatılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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