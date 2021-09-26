Karadeniz’de istavrit ve çinekop bolluğu

Trabzon’da bugünlerde tezgâhlarda özellikle istavrit bolluğu yaşanırken, birkaç gündür bolca avlanan çinekop da yüzleri güldürdü.

Özellikle palamut ve hamsinin az olması fiyatının da geçtiğimiz günlere oranla neredeyse iki katına çıkması hem balıkçıları hem de tüketiciyi üzüyor. Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından Karadeniz’e açılan tekneler ilk günler genellikle bol istavrit avlarken, bu bolluk kesintisiz olarak bugüne kadar sürdü.

Trabzon’da bugünlerde tezgâhları genellikle istavrit süslerken, palamut ve hamsinin az olması hem balıkçıları hem de vatandaşları da üzüyor.

Balıkçılar, sezon başından beri özellikle istavritte önceki yıllara göre çok bereketli bir sezon yaşadıklarını belirtirken bugünlerde çinekopun da bol gelmesi kendilerini sevindirdiğini söyledi. Trabzon Balık Hali’nde istavritin kilosu 1015 TL arasında değişirken, en pahalı balık ise 70 TL fiyatıyla levrek oldu.

Balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu, şu anda lüfer akını olduğunu belirterek, “Palamut bu sezon az şu anda görüntü öyle gösteriyor ancak; birkaç gündür Lüfer akını var. Palamut için artık ilerleyen günlere bakacağız. Hamsi ise ara ara geliyor. Hamsi genelde Batı Karadeniz taraflarında daha çok oluyor ancak bölgemizde de ağlara takılıyor. Balık fiyatlarımız 10 TL’den başlıyor 70 TL’ye kadar çıkıyor. İstavrit 1015 TL, palamut tanesi 4550 TL, çinekop 50 TL, lüfer 6070 TL, çupra 50 TL, levrek 70 TL, hamsi 3040 TL, barbun 50 TL. Sezon şu an için fena değil ilerleyen günlerde daha da iyi olacak” dedi.

Balıkçı esnaflarından Yakup Bektaşoğlu da istavritin bol çıktığını ifade ederek, “Şu anda istavrit bol çıkıyor hamsi, palamut ara ara geliyor. Beklentimiz hamsi ve palamutun çok olacağı yönünde. İstavrit 1015 TL, mezgit 3540 TL, yerli hamsi 30 TL. Vatandaşlar fiyatın biraz daha uygun olmasını istiyor inşallah ilerleyen günlerde balık daha çok olursa fiyatlar da aşağıya iner” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise, “Sezon olarak şu ana kadar palamut kıt, ancak istavrit bolca geliyor. İlerleyen günlerde inşallah palamut ve hamsinin daha çok olacağını ümit ediyoruz. Yerli hamside gelmeye başladı. Sezon istediğimiz gibi gidiyor diyebiliriz. Bu sene çinekop, barbun bol bol gelmeye başladı. Fiyatlar hamsi 35 TL, istavrit 15 TL, çinekop 40 TL, palamut 40 TL. Hamsi geçtiğimiz günlerde fiyatı daha düşüktü ancak şimdiki hamsiler daha da iri. Hamsi genelde GiresunHopa arasında avlanıyor” ifadelerini kullandı.

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