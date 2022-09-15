STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Sascha Stegemann
SAAT: 19.45
YAYIN: Exxen
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez
YEDEKLER: Taha Tepe, Kağan, Umut, Abdülkadir Ömür, Vitor Hugo, Naci Ünüvar, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Lahtimi
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
KIZILYILDIZ: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Kanwa, Sanogo, Srnic, Pesic, Bukari
YEDEKLER: Popovic, Vasilijevic, Ivanic, Pankov, Katai, Azarov, Mustapha, Nikolic, Ben Nabouhane, Coulibaly, Gobeljic, Mitrovic
TEKNİK DİREKTÖR: Milos Milojevic
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.
143. RANDEVU
Bordo-mavililer, geride kalan 142 maçta 50 galibiyet, 37 beraberlik ve 55 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 180 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 197 gol gördü.
Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 88, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.
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