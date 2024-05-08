Trafikte her 5 araçtan 1'inin sigortası yok! Neden sigorta yaptırılmıyor, cezası ne?

Türkiye Sigorta Birliği, trafikteki araçların ne kadarının sigortalı olduğuna dair verileri yayınladı. TSB verilerine göre; mart ayının sonu itibarıyla zorunlu trafik sigortası poliçe sayısı 23 milyon 344 bin 19 olarak kaydedildi. Ancak Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin 254 araç bulunuyor. Buna göre araçların yalnızca yüzde 79,5’i zorunlu trafik sigortasına sahip. En yüksek sigortalılık oranı yüzde 94,2 ile otomobilde görüldü. Otomobili sırasıyla; kamyonet, özel amaçlı taşıtlar ve minibüs takip etti. En düşük sigortalılık oranı ise yüzde 35,8 ile motosiklet grubunda gözlemlendi. Sigorta ücretleri, sigortasızlığın cezası ve trafikte bulunan sigortasız araçların durumuna yönelik EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

REKLAM “HER 100 ARACIN 20 TANEDEN FAZLASININ SİGORTASI YOK” Sigorta yaptırmanın önemine dikkat çeken Şahin, “Trafiğe çıkabilmeniz için 2 şeye ihtiyacınız var aracınızın dışında. Ehliyetiniz olması gerekiyor. Diğer taraftan da Zorunlu Mali Trafik Sigortanız olacak. Eğer bu ikisi yoksa zaten trafiğe çıkamazsınız. Ama ne yazık ki ülkemizde bugün yollarımızda gezen her 100 aracın 20 taneden fazlasının sigortası yok. Kısaca 5 araçtan birisi diyebiliriz. Sigorta öncelikle sizi değil, karşınızdakini korur. Neden? Çünkü kaza yaptığınız takdirde sizin hasarınızı sigorta karşılar. Yani karşı tarafın sigortası. Eğer bu araç sigortasız ise işte o zaman problem başlıyor. Kaldı ki eğer sizin de kaskonuz yoksa ciddi anlamda problem. Trafikte zaten kaza sonrası yaşanan kavgalar, gürültüler, yaralamalar birçoğu bundan kaynaklı. Çünkü karşı tarafın sigortası yok, trafikte siz hatasızsanız dahi ve kaskonuz yoksa malesef hasarınız ödenmiyor. Çünkü karşı tarafın sigortası yok ve problemler ardı ardına gelmeye başlıyor. Bu ciddi bir rakam. Bugün yollarımızda kabaca bahsedersek 29 milyon motorlu kara taşıtı var. Bunların adetsel olarak bakarsak yaklaşık 900 bin otomobil sigortasız geziyor. Ki otomobil sayısı 15 milyonun biraz üzerinde.” Diye konuştu.

REKLAM NEDEN SİGORTA YAPTIRILMIYOR, CEZASI NE KADAR? Sigortanın neden yapılmadığı ve sigortasızlığın cezasına ilişkin Şahin: “Bunun temel nedeni ekonomik şartlar. Bugün sigorta bedelleri aracın tipine ve sizin hasarsızlık durumunuza bağlı olarak 4 bin liradan 10 bin liraya kadar 12 bin liraya kadar çıkabiliyor. Diğer taraftan da yaşlı araç parkımız. Bugün araç parkımızın oldukça yaşlı olduğunu söyleyebiliriz ortalama yaş 14,5’lar seviyesinde ki trafiğimizde gezen araçlarımızın yaklaşık %30’unun 20 yaşın üzerinde olduğunu düşünürsek de sigortasızlığın temel nedenlerinden biri de bu. Şu anda 691 lira olarak geçiyor. Yeniden değerleme oranı da artırıldı. Tabi ki caydırıcı değil bu rakam. Caydırıcılıktan uzak bir rakam ama tabi ki trafikte birkaç kere yakalandığınız takdirde sizi trafikten men etme noktasına gidiyor.” ifadelerini kullandı.