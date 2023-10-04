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        Haberler Gündem Ankara Trafikte tartıştığı sürücüye bıçak çeken şüpheliye gözaltı - Güncel haberler

        Trafikte tartıştığı sürücüye bıçak çeken şüpheliye gözaltı

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte tartıştığı A.K'ye küfür edip, bıçakla tehdit ederken cep telefonu kamerasına yansıyan A.T. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 18:10 Güncelleme: 04.10.2023 - 18:10
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        Trafikte tartıştığı sürücüye bıçak çekti
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        Olay, dün saat 19.45 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Anadolu Bulvarı´nda meydana geldi.

        Otomobiliyle seyir halindeki A.T., kırmızı ışıkta durup, aracından inerek, yol vermeme nedeniyle yanda duran aracın sürücüsü A.K. ile tartıştı. Elinde bıçak bulunan A.T., A.K.'ye küfür edip, tehditte bulundu.

        A.T.'nin elindeki bıçakla diğer sürücünün üzerine yürümesi, cep telefonu kamerasına yansıdı. A.K.'nin polise şikayeti üzerine A.T. gözaltına alındı.

        Trafik yönünden aracının eksikleri tespit edilen şüpheliye, muayenesiz araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulandı, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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