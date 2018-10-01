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'Bugüne kadar yapılan en önemli anlaşma'! Tam 1,2 trilyon dolar...

ABD Başkanı Donald Trump, NAFTA’nın yerini alacak ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, anlaşmanın 1,2 trilyon doları kapsadığını ve ABD tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olduğunu belirtti

01.10.2018 - 21:43 | Güncelleme: İHA

Amerika Birleşik Devletleri’nin ticari ilişkilerinde bir dönem sona ererken, Donald Trump NAFTA’nın yerini USMCA anlaşmasının alacağını açıkladı.

Değişiklikle ilgili olarak Beyaz Saray’da, düzenlediği basın toplantısına “Bu güzel günde herkesi Washington D.C. de görmekten mutluyum” diyerek anlaşmada emeği geçen senatör ve kongre üyelerine teşekkür etti. Trump sözlerine, “NAFTA’yı bitirecek inanılmaz bir anlaşmayı duyurmaktan onur duyuyorum. NAFTA yapılan en kotu anlaşmalardan biriydi. Ticari açığımız 2 triyon dolar oldu. NAFTA’yı sonlandıracağımı söylemiştim ve bugün bunu gerçekleştirdim” diyerek devam etti.
Yeni anlaşmanın adının USMCA olduğunu söyleyen Trump, “USMCA bugüne kadar yapılan en önemli anlaşma” dedi.

Anlaşmanın 1,2 trilyon doları kapsadığını ve ABD tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olduğunu belirterek anlaşmanın mimarı ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer’i kutladı.

Meksika Başkanı Pena Nieto ve yerine seçilen Andres Manuel Lopez Obrador’a destekleri ve kendi aralarındaki farklılıklara rağmen ortak çalıştıkları için teşekkür eden Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya da harika bir anlaşmaya destek verdiği için teşekkür etti.

Trump, Kanada ve Meksika’nın işçi haklarını genişletme konusunda anlaşmaya vardığını söyleyerek bu durumun özellikle süt ve yumurta üreticileri için yeni fırsatlar oluşturacağını söyledi. Anlaşmanın aynı zamanda otomobil üreticileri içinde büyük bir başarı olduğuna değinen Trump, “Bu anlaşma ile açık delikleri kapatıyoruz” diyerek ABD’nin daha çok araba üreteceğini açıkladı. Anlaşmanın firmaların ABD’yi terk etmesini önleyeceğini söyleyen Trump, anlaşma uyarınca otomobil üreticilerinin belli sayıda üretimi ABD’de yapmak zorunda olacağını açıkladı.

Anlaşmanın ABD için olduğu kadar Meksika ve Kanada için de iyi olduğunu belirten Trump, “Meksika ve Kanada ile harika bir ortaklık kurduk” dedi.

“Çin ve Avrupa Birliği ile olan anlaşmalar ile son 5 yılda ticarette 800 milyar dolar kaybettik” diyen Trump, “Buna daha fazla izin vermeyeceğiz. Son 25 yılda olanların devam etmesine izin vermeyiz” dedi.

Trump Çin’in, Japonya’nın, Hindistan’ın ticari anlaşma yapmak için görüşmelere başlamak istediğini ifade ederek, Çin hükümetinin Kuzey Kore konusunda yardım etmesi gerektiğini söyledi. “Çin ile neler olacağını göreceğiz” diyen Trump aralarındaki ticari sıkıntılar ile ilgili Çin’i değil önceki ABD yönetimlerini suçladığını ifade etti.
Trump’ın ardından konuşan anlaşmanın mimarlarından Lightizer, “USMCA 1.2 trilyon doları kapsıyor ve bunu sadece 14 ayda başardık” dedi. Trump’ın kendisine ABD işçilerini ve ticaretini koruma görevini verdiğini belirten Lightzer, “Düşünüyorum da bence bunu başardık” dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Donald Trump ile bu sabah iyi bir görüşme yaptık. USMCA ülkelerimizi daha da yakına getirecek, kıtamızda yeni iş alanları oluştururken rekabeti ve zenginliği arttıracak” dedi.
Meksika Başkanı Pena Nieto ise, “Meksika, Kanada ve ABD arasında yapılan anlaşma 13 ay süren görüşmeler sonucu gerçekleşti ve en başta önerdiğimiz şekilde sonlandı. Her taraf için Kazan - Kazan - Kazan olarak” dedi.

Anlaşmamanın ABD kongresinde onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek olması ile ilgili Trump, “Bunun çok hızlı olacağını düşünüyorum” dedi.

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