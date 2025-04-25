ABD Başkanı Trump'ın ekibinden üçüncü dönem hazırlığı: 'Trump 2028' şapkaları ve tişörtleri satışta

4 yıl aradan sonra 20 Ocak 2025 günü Beyaz Saray'a geri dönen ve ikinci dönemine başlayan ABD Başkanı Donald Trump, anayasal olarak mümkün olmasa da 2028 seçimlerinden yeniden aday olabileceği mesajını vermişti.

Nisan ayı başında ABD başkanlığında üçüncü bir dönem görev yapmak istediğini "şaka yapmadığının" altını çizerek duyuran Trump'ın seçim ekibi ise çalışmalara başladı.

Trump'ın resmi seçim kampanyasının internet sitesinde "Trump 2028" yazılı şapka ve tişört satılmaya başlandı. İnternet üzerinden yapılan satışlarda, tişörtlerin 36 dolara, şapkaların ise 50 dolara satıldığı görüldü.

Satışa sunulan ürünün altında ise şu ifadelere yer verildi: "Gelecek daha aydınlık görünüyor! Yeni Trump 2028 tişörtleriyle kuralları yeniden yazalım"

Donald Trump'ın oğlu Eric Trump da sosyal medya hesabından şapkayı taktığı bir fotoğraf paylaşarak, "Asla asla deme" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ikinci döneminin başında yaptığı bir röportajda üçüncü dönem başkanlık için istekli olduğunu dile getirmişti.

Trump "şaka yapmadığını" ve göreve dört yıl daha eklemenin "yöntemleri" olduğunu iddia etmiş, ancak "bunu düşünmek için çok erken" olduğunu söylemişti.

Trump'ın bazı destekçileri bu maddenin etrafından dolanmanın mümkün olabileceğini savunsa da ABD'de çoğu hukukçu bunun mümkün olamayacağını söylüyor.

ABD ANAYASASI NE DİYOR?

ABD Anayasası'na göre üç dönem başkanlık yapmak mümkün değil. Anayasanın 22. Maddesi, "Hiç kimse başkanlık görevine iki kereden fazla seçilemez" diyor. Aynı maddenin devamında, vekalet dahil bir sebeple iki sene başkanlık yapmış bir kişinin, bir kereden fazla seçime giremeyeceği kaydediliyor.

Anayasayı değiştirmek için, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin her ikisinde de üçte ikilik bir çoğunluk ve ek olarak, eyaletlerin dörtte üçünün onayı gerekiyor.

Cumhuriyetçiler, Kongre'nin her iki kanadını da kontrol ediyor etmesine ama Anayasa değişikliği için gereken çoğunluğa sahip değiller.

Ayrıca, Cumhuriyetçi Parti 50 eyalet meclisinin yalnızca 32'sini kontrol ediyor.