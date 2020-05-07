Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaTrump, Putin ile görüştü: Koronavirüs mücadelesinde yardıma hazırız! - Haberler
ABONE OL

Trump, Putin ile görüştü: Koronavirüs mücadelesinde yardıma hazırız!

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İki liderin görüşmede 75. Zafer Günü'nü ve yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele konusunu ele aldıkları bildirildi.

Trump ile Putin
AA

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Putin'in görüşmelerinde, 75. Zafer Günü'nü ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunu ele aldıkları bildirildi.

Trump'ın, ABD'lilerin sağlığı için çalıştığını ve Rusya da dahil diğer ülkelere yardıma hazır olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Trump, ABD'nin sadece Rusya'da değil Çin de de etkili bir silahlanma kontrolü için çalışmaya devam ettiğini ve bedeli yüksek bir silahlanma yarışından kaçınmak için görüşmeler yapmayı dört gözle beklediğini kaydetti."

Görüşmede, iki liderin önemli diğer ikili ve bölgesel konuları da değerlendirdikleri bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de Kovid-19 araştırması yapan Çin asıllı akademisyenin ölümünde dikkat çeken detay!
DÜNYAABD'de Kovid-19'u araştıran akademisyenin ölümünde ...
ABD’li hemşireden koronavirüs itirafı: Hastalar ağır ihmaller nedeniyle ölüyor - Haberler
DÜNYAABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: İhmaller ...
Son dakika haberleri! ABD'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 75 bine dayandı!
DÜNYAABD'de can kaybı 75 bine dayandı!
Sudan'da iki kabile çatıştı: 30 ölü
DÜNYASudan'da savaş gibi çatışma!
Moskova Belediye Başkanı: Şehirdeki gerçek hasta sayısı 300 bin
DÜNYAMoskova Belediye Başkanı: Şehirdeki gerçek hasta ...
Son dakika haberler... Barış Pınarı bölgesinde YPG'ye ait mühimmat ele geçirildi!
DÜNYABarış Pınarı bölgesinde YPG'ye ait mühimmat ele ...
Rusya, Esad rejimine çalışan unsurları Libya'da savaştıracak
DÜNYARusya, Esad rejimine çalışan unsurları Libya'da ...
Everest Dağı'nın yüksekliği yeniden ölçülecek
DÜNYAEverest Dağı'nın yüksekliği yeniden ölçülecek
Pompeo'dan virüsün kökenine ilişkin 'kafa karıştırıcı' açıklama - Haberler
DÜNYAPompeo'dan virüsün kökenine ilişkin 'kafa ...
Guaido büyükelçiliğe mi sığınacak? - Haberler
DÜNYAGuaido büyükelçiliğe mi sığınacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X