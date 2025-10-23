ABD ile Venezuela arasındaki gerilim sürerken, ABD Başkanı Donald Trump yeni bir açıklamada bulundu.

Trump, deniz üzerinden süren uyuşturucu kaçakçılığını önlediklerini işaret ederken, Venezuela içlerine de saldırı düzenleyeceklerini sinyalini verdi.

ABD Başkanı "Denizden gelen uyuşturucu neredeyse kalmadı. Karadan gelmeye devam ediyorlar ama daha az. Çünkü bir şey olacağını düşünüyorlar. Haklılar, çok ciddi bir şey olacak. Denizde olanın benzeri olacak. Kongre'yi bilgilendiriyoruz. Bunu ulusal güvenlik için ve hayatları kurtarmak için yapmalıyız." dedi.

ABD ile Venezuela arasında yaşanan gerilim devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA) Venezuela'da faaliyet gösterme yetkisi vermişti.

REKLAM

Yetkinin, uyuşturucu ile mücadele için verildiği belirtilirken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, CIA'in Venezuela'ya rejim değişikliği için gönderildiğini ifade etmişti.

Financial Times'ın ABD Denizcilik Enstitüsüne (US Naval Institute) dayandırdığı haberine göre, ABD savaş gemilerinin yüzde 8'i hâlihazırda Karayipler'de bulunuyor.

Özel kuvvetlerin de içinde bulunduğu yaklaşık 10 bin ABD askerinin bölgede toplandığı ifade edilirken, denizaltı ve F-35'ler de askeri yığınak kapsamında bölgede yer alıyor.