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Trump’ın kararı Almanları vuracak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ülkesine Avrupa'dan gelen otomobiller için ek vergi uygulayacağını açıklaması, otomobilcileri tedirgin etti. Özellikle Alman markaların etkin olduğu ABD pazarında, Avrupalılardan İspanyol, Çek ve Fransız markaların herhangi bir faaliyetleri bulunmazken, İtalyanların, İsveçlilerin ve İngilizler’in ise yeni kıtada hatırı sayılır satış adetleri bulunuyor. Zaten Trump'ın ek vergi kararının arkasında da, Avrupa'lıların ülkede sattığı araç sayısı yatıyor.

23.08.2018 - 12:25 | Güncelleme: HABERTURK.COM

2018 Ağustos ayı itibariyle ABD, Avrupa'da üretilen otomobillerin en büyük alıcısı konumunda. Bunu rakamlar ile açıklamak gerekirse, Avrupa'nın toplam otomobil ihracatının yüzde 30’u ABD’ye gerçekleşiyor.

Bu oran da, Amerika'nın toplam otomobil ithalatının yüzde 25’ini ifade ediyor. 2017 yılında Avrupalı markalar Amerika'ya 2.9 milyon adet araç sattı. Söz konusu rakam, Amerika'da üretilen otomobillerin yüzde 26'sına denk geliyor.

ABD’nin Avrupa’dan ithal ettiği araç sayısını inceledikten sonra, gelin bu hesaba bir de başka çerçeveden bakalım. Bugün, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa’ya en çok otomobil ihraç eden üçüncü ülke olarak karşımıza çıkıyor.

Amerika'nın toplam otomobil ihracatının yüzde 20'si Avrupa’ya yapılırken, Avrupa'nın da toplam ithalatının yüzde 15'i bu ülkeden karşılanıyor. İki tarafın ithalat/ihracat dengesine bakıldığında, ortada dengesiz bir durum olduğu anlaşılıyor.

EN ÇOK ALMANLAR SATIYOR

Avrupalı grupların ABD’deki pazar paylarına bakıldığında da, Hindistan'ın dev gruplarından Tata'nın sahibi olduğu İngiliz Land Rover – Jaguar’ın, 2018'in ilk 6 ayında yaklaşık 60 bin adetlik satış adedine ulaşarak ABD'de yüzde 0.70'lik paya ulaştığı görülüyor.

Çinli Geely'nin sahibi olduğu İsveç temsilcisi Volvo ise, Amerikan pazarında 2018 Ocak-Haziran döneminde 44 bin araç satarak yüzde 0.51 pazar payı yakalamış durumda. İtalyan Fiat ve bünyesindeki Alfa Romeo'da söz konusu dönemde toplam 20 bin adet otomobil satarak ABD pazarının yüzde 0.25'lik payını elinde bulunduruyor.

Bu tabloya Alman markalar eklenince, Avrupalıların Amerikan pazarındaki payı bir hayli yükseliyor. Örneğin Mini dahil edildiğinde BMW Grubu’nun ilk 6 aydaki pazar payı yüzde 2, Mercedes ve Smart ile birlikte Daimler’in pazar payı yüzde 2 ve Audi ile birlikte ise Volkswagen Grubu’nun ülkedeki pazar payı da yüzde 3.6’yı buluyor.

PAZARIN YÜZDE 8’İ 3 ALMAN GRUPTA

Söz konusu pazar payları ilk bakışta düşük gibi görünse de, ABD’de ilk 6 ayda satılan araç sayısının 8.6 milyonu geçmesi, satış rakamlarının büyüklüğünü ortaya çıkarıyor.

Sadece Alman markaların ABD pazarındaki payı yüzde 8’e yaklaşırken, ilk 6 aylık satış rakamlarına göre bu oran 700 bin adet seviyesine denk geliyor. Aynı dönemde Türkiye pazarında toplam 350 bin araç satıldığı göz önüne alındığında, rakamların büyüklüğü daha net anlaşılıyor.

Alman markalar yaklaşık 20 yıldır ABD pazarında satılan modellerini yeni kıtadaki tesislerinde üretiyor. Buna rağmen, söz konusu markaların ülkede satılan çoğu modeli kendi anavatanlarında üretiliyor. İşte bu nedenle, Trump’ın ek vergi kararının Avrupa’da en çok Almanları üzmesi sürpriz olmayacaktır.

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