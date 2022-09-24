Truva Savaşı gerçek mi, neden çıktı ve ne kadar sürdü?

On yıl boyunca süren, galiplerin sürekli değiştirdiği Truva Savaşı’nı kim kazandı? Homeros’un anlatımı üzerinden uzunca bir süre geçmesine rağmen bugün bile şöhretini korumaya devam eden Truva Savaşı gerçek mi? Truva savaşı nerede oldu? İşte, Truva Savaşı tarihi ile alakalı tüm detaylar…

Truva Savaşı Kimler Arasına Oldu?

Yunan mitolojisine göre Truva Savaşı Akalar ile Truva arasında gerçekleşmiştir. Truvalı Paris’in, Sparta kralının eşi ve dünyanın en güzel kadını olan Helena’yı Truva’ya kaçırması sonucu gerçekleşen savaş on yıl sürmüştür.

Peki, Truva Savaşı nerede oldu? Truva Savaşı’nın gerçekleştiği Truva ya da Troya bugün Çanakkale ilimizin sınırları içinde ve Kaz Dağı’nın eteklerinden yer almaktadır. 1870’li yıllarda Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından keşfedilen Truva; yeryüzünün en önemi antik miraslarından bir tanesidir.

Truva Savaşı Gerçek Mi?

Truva Savaşı’nın gerçekliğiyle ilgili elde net ve somut kanıtlar bulunmamaktadır. 1800’lere kadar sadece destanlarda geçen bir şehir olarak kabul edilen Truva; Schliemann’ın kazıları sonrası ortaya çıkartılmış ve böyle bir yerin varlığı kesinlik kazanmıştır. Ancak Akalar ile Truva arasında geçen savaşın gerçekten yaşandığı ile ilgili elimizde net kanıtlar bulunmamaktadır.

Truva Savaşı Kısaca Özet

Yunan mitolojisine göre bütün olay fitne tanrıçası olan Eris’in, tüm tanrıçaların davet edildiği bir düğüne davet edilmemesiyle başlamaktadır. Bu duruma çok sinirlenen Eris, gizlice düğüne girerek üzerinde ‘’en güzeline’’ yazan altın bir elmayı meydana bırakarak düğünden ayrılmıştır.