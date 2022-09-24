Talas Savaşı ne zaman, kimler arasında olmuştur?

Türk ve İslam tarihi açısından büyük sonuçlar doğurmuş olan Talas Savaşı önemi nedir? İşte, tüm detaylar…

Talas Savaşı Kimler Arasında Oldu?

Talas Savaşı ya da Talas Muharebesi; Çinliler ile Abbasiler ve Karluklar arasında yaşanmış bir savaştır. Yaklaşık 5 gün süren ve sonunda Çin ordusunun ağır bir mağlubiyet aldığı Talas Savaşı tarihi; 751’dir.

Talas Savaşı Tarihi

Çin’deki Tang Hanedanı, 659 yılında Göktürkler Devleti’ne son vermiş ve Kara Türgişlerin hâkimiyetinde olan Taşkent’e gözünü dikmişti. Çin’in Taşkent üzerine düzenlediği seferin komutanı Gao Hsien-çı Taşkent’e ulaşmış ve Kara Türgişlerin hükümdarı Bahadır Tudun’u 751 yılında öldürerek tüm şehri yağmalamıştır.

Orta Asya’da bu gelişmeler yaşanırken, 750 yılında Emeviler Devleti yıkılmış ve yerine Abbasiler kurulmuştur. Yine aynı yıl Abbasi Devleti’nin kurulmasında önemli roller üstlenmiş olan Ebu Hasan; Horasan’daki Emevi varlığına son vermiş ve Emevilerin bölgedeki valisini buradan uzaklaştırmıştır. Yaşanan bu gelişmeler, Emevilerden memnun olmayan Türkler arasında büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır.

Bahadır Tudun’un öldürülmesinin ardından oğlu Tüen-en şehirden kaçmayı başarmış ve başta Karluklar olmak üzere çevredeki tüm Türk boylarını Çin’e karşı savaşmaya çağırmıştır. Fakat Çin ile tek başlarına mücadele etmelerinin imkânsız olduğunun farkında olan Türkler aynı zamanda Abbasilerden de yardım istemişlerdir.

Gelen yardım talebinden sonra Ebu Müslim; Ziyad bin Salih komutasındaki İslam ordularını bölgeye yollamıştır. Kuzeyden gelen Karlukların da Abbasi ordusuyla birleşmesiyle 751 yılında Çinliler ile Abbasi ve Karluk orduları karşı karşıya gelmişlerdir.