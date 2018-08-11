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Tüketici "nişasta bazlı" ibaresini etikette görecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin hassasiyetini göz önüne alarak şekerli ürünlerin mevzuatında değişikliğe gidiyor. Sektörün görüşüne açılan düzenleme yürürlüğe aynen girerse mısır şurubundan elde edilen her ürün etiketinde "nişasta bazlı" ifadesinin yer alması zorunlu olacak. Tüketiciler böylelikle ürünlerin içerisinde hangi şeker türünün kullanıldığını net görebilecek

11.08.2018 - 13:13 | Güncelleme: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı şekerli ürünlere ilişkin mevzuatta yapacağı değişiklikle, vatandaşlar mısır şurubundan elde edilen her ürünün etiketinde "nişasta bazlı" ifadesini görebilecek.

Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu olarak da bilinen Nişasta Bazlı Şekerler (NBŞ), en ucuz ve en fazla mısırdan, ayrıca patates ve buğday gibi bitkilerden elde ediliyor. NBŞ’nin içeriğinde değişen oranlarda fruktoz ve glukoz bulunuyor.

"Sakkaroz" yani sofra şekerindeki glukoz ve fruktoz, moleküler düzeyde bağlı iken NBŞ'de yer alan fruktoz ve glukoz sıvı formda serbest yüzer halde duruyor. Bu farklılığın sağlığa etkileri de her geçen gün hem tüketiciler hem de uzmanlar tarafından daha fazla sorgulanır hale geldi.

Mevcut durumda etiketlerde "Fruktoz şurubu, glikoz şurubu ya da 'NBŞ' kısa adıyla" belirtilen bu şeker türlerinin kullanıldığı gıda etiketlerinin kafa karıştırdığını tespit eden Bakanlık yetkilileri tüketicilerin bu konudaki hassasiyetini de göz önüne alarak yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Halen yürürlükte olan Şeker Tebliği gereği, gıda etiketlerinde "şeker" ifadesine sadece sakkarozdan üretilen ürünler için izin veriliyor. Bunun dışında glukoz şurubu, fruktoz şurubu ve benzeri ürünler için şeker ifadesinin kullanılmasına müsaade edilmiyor.

Özellikle nişasta bazlı şekerlerin isimlendirilmesi ile ilgili Bakanlığa gelen talepler doğrultusunda, konu Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu’nda görüşülerek Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği, tüketicilerin daha doğru bilgilendirilmeleri adına revize edildi.

TÜKETİCİLER NE YEDİĞİNİ BİLECEK

İlgili kurum, kuruluşların görüşüne açılan taslak mevzuatta, mısır şurubundan elde edilen her ürün tanımının önünde "nişasta bazlı" ifadesinin yer alması zorunlu olacak.

Aynı şekilde bu ürünlerin herhangi bir gıdanın bileşiminde bileşen olarak kullanılmaları durumunda da tanımlarda yer alan isimlendirmeler etikette ya da ambalajında yer alacak.

Tüketiciler böylelikle tükettiği ürünlerin içerisinde hangi şeker türünün kullanıldığını net görebilecek.

Öte yandan ürünlerde yarı beyaz şeker, beyaz şeker, ekstra beyaz şekerin satış isimleri tanımlarda yer alan resmi isimlendirmeler olacak. Bir gıdanın bileşiminde bileşen olarak yarı beyaz şeker, beyaz şeker, ekstra beyaz şekerin kullanılması durumunda bu bileşenler sadece "şeker" olarak da ifade edilebilecek.

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