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        Haberler Televizyon Tülin Özen yeni projesi ve karakterini anlattı - Magazin haberleri

        Tülin Özen yeni projesi ve karakterini anlattı

        SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Arak'ın başarılı yazarı Yosun'a hayat veren Tülin Özen, projeyi ve canlandırdığı karakterini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:11
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        Yeni projesi ve karakterini anlattı
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        SHOW TV’nin yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği iddialı dizisi 'Arak’ın başarılı yazarı Yosun’a hayat veren Tülin Özen, projeyi ve yeni karakterini anlattı

        Popüler ve zengin bir yazar olan 'Yosun' karakterini okur okumaz sevdiğini anlatan Tülin Özen, hikâyeyi şöyle anlattı; “Yosun, zengin bir yazar. Ailesini, geçmişini geride bırakıp yeni yaşamını tüm parıltısıyla yaşamak istiyor. Köklerinin kendini hatırlatması ve ‘Kurduğu bu hayatı devam ettirebilecek mi?’ tehdidi ona huzur vermiyor ve genç kadını hayatını ‘kötü şeyler’ yaparak kirletmeye meyilli bir hale getiriyor.”

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        Tülin Özen, projenin cazip yönlerini ise şöyle açıkladı; “Yıllardır çalışmak istediğim bir yapım şirketi olması ve projeyi ilk duyduğum anda, daha teklif ortada yokken, beğenmiş ve merak etmiş olmam ilk pozitif yönü diyebilirim. Sonrasında Yosun karakterinin kendine has dertleri, arızaları olması… Yönetmeni ve oyuncularıyla da proje harika kurulmaya devam etti."

        Tülin Özen, setteki ortamı ve dizide izleyiciyi nelerin beklediğini ise şu sözlerle özetledi; “Set ortamı genelde yapım şirketi ve yönetmenin etkilerini taşıyor diye hissediyorum. Bizim setin de söylediğim sebeplerden dolayı çok sıcak, saygılı ve deneyimli olduğunu söyleyebilirim. İzleyiciyi ise heyecanlı, aksiyonu olan, farklı, kendine ait bir dili ve karakterleri olan bir iş bekliyor.”

        Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan 'Arak', perşembe günü saat 20.00’de SHOW TV'de...

        'Arak'tan çok konuşulacak yeni tanıtım
        'Arak'tan çok konuşulacak yeni tanıtım
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        #Tülin Özen
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