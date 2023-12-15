Show TV'nin heyecanla beklenen dizisi 'Kara'dan çok konuşulacak yeni tanıtım Show TV'nin yapımını Most Production'ın üstlendiği, heyecanla beklenen dizisi Kara için geri sayım devam ederken heyecanı yükselten yeni bir tanıtım yayınlandı. Kara'nın (İlker Kaleli) "Başka biri olma şansımı, seçim yapma hakkımı çaldılar… Farkında değillerdi ama hiç iyi yapmadılar!" sözlerinin dikkat çektiği tanıtım aksiyon dolu sahneleriyle nefesleri kesti. Kara'nın Zeynep ile (Öykü Karayel) karşılaşması merak uyandırırken, diziye dair ipuçları da paylaşıldı

tHırsızlıkla hem kendini hem de yaşadığı mahalleyi geçindiren Kara’nın (İlker Kaleli) ailesinin hayatını karartanların peşine düşmesini ve bu sırada yolunun beklenmedik bir şekilde kesiştiği Zeynep ile (Öykü Karayel) başına gelenleri ekrana taşıyacak olan “Kara” özgün ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Kara'nın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

İşte Kara'nın 3. Tanıtımı;

“Kara” Perşembe saat 20.00’de Show TV'de başlıyor.