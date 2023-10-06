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        Tunceli'de, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

        TUNCELİ'dejandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK´lı teröristlerin kullandığı iki sığınak imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 23:09 Güncelleme: 06.10.2023 - 23:10
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        Tunceli'de, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
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        TUNCELİ'dejandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK´lı teröristlerin kullandığı iki sığınak imha edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı´nca sürdürülen `Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın´ operasyonunda, Pülümür ilçesi Dereyaylası bölgesi kırsalındaki meşe ağaçlarıyla kaplı ormanda, patlayıcı madde bulma köpeği, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla yürütülen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, PKK´lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınaklar ve diğer malzemeler ise imha edildi.

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