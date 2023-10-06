Tunceli'de, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

TUNCELİ'dejandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK´lı teröristlerin kullandığı iki sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı´nca sürdürülen `Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın´ operasyonunda, Pülümür ilçesi Dereyaylası bölgesi kırsalındaki meşe ağaçlarıyla kaplı ormanda, patlayıcı madde bulma köpeği, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla yürütülen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, PKK´lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınaklar ve diğer malzemeler ise imha edildi.