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        Tunceli´de PKK operasyonunda 11 sığınak imha edildi

        TUNCELİ'ninOvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda, PKK´lı teröristlerin kullandığı belirlenen 11 sığınak bulunup, imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:50
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        Tunceli´de PKK operasyonunda 11 sığınak imha edildi
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        TUNCELİ'ninOvacık ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda, PKK´lı teröristlerin kullandığı belirlenen 11 sığınak bulunup, imha edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı´nca yürütülen `Şehit Savcı Murat Uzun´ operasyonunda, Ovacık ilçesi Otlubahçe bölgesinde bulunan ve meşe ağaçlarının dökülen yapraklarıyla kaplı ormanda arazi arama tarama faaliyeti yapıldı. Taarruz helikopteri ve insansız hava araçlarıyla havadan desteklenen operasyonda patlayıcı madde arama köpeği de kullanıldı. Aramalarda, PKK´lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 11 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda yaşamsal malzeme ve silah mühimmatı ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınaklar ve diğer malzemeler yerinde imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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