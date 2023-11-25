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        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, kick boksta dünya şampiyonu olan Erivan Barut ile telefonla görüştü

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Erivan Barut'u telefonla arayarak tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 23:51 Güncelleme: 25.11.2023 - 23:51
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        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, kick boksta dünya şampiyonu olan Erivan Barut ile telefonla görüştü
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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Erivan Barut'u telefonla arayarak tebrik etti.

        Portekiz'in Albufeira kentinde düzenlenen şampiyonaya, 70 ülkeden 2000'e yakın sporcu katıldı.

        Müsabakalarda yer alan Tuncelili milli kick boksçu 23 yaşındaki Erivan Barut da 48 kilogram kategorisinde Polonyalı, Hırvat ve İsrailli rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

        Final müsabakasının ardından Barut ile telefonda görüşen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, milli sporcuyu tebrik ederek, "Tunceli ve ülke olarak seninle gurur duyuyoruz. Zaten senin çok iyi bir sporcu olduğun belliydi. Türk kadınının gücünü göstermiş oldun." ifadelerini kullandı.

        Vali Tekbıyıkoğlu'na teşekkür eden Erivan Barut da "Dünya şampiyonu olmak, İstiklal Marşı'mızı okumak ve bayrağımızı dalgalandırmak inanılmaz bir duygu. Tüm dünyaya Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha gösterdik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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