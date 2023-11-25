Tunceli'de kadına şiddete karşı yürüyüş ve balon uçurma etkinliği yapıldı Tunceli'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş ve balon uçurma etkinliği düzenlendi.

Tunceli'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş ve balon uçurma etkinliği düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadına şiddetle mücadeleye dikkati çekmek amacıyla etkinlik organize edildi.

Moğultay Mahallesi'ndeki Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, stant kurularak katılımcılara broşürler dağıtıldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, kentte kadına yönelik şiddetle etkin mücadele ettiklerini söyledi.

Kadın Destek Uygulaması'nın önemli ve kıymetli olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, "2016'dan itibaren kadın cinayeti sayımız sıfır. Fakat yine şikayetler çok hızlı bir şekilde değerlendiriliyor. Sene başından bu yana 182 önleyici ve 158 koruyucu tedbir kararı uygulanarak 4 kişiye de elektronik kelepçe uygulaması yapıldı." dedi.

Tekbıyıkoğlu, kentte kadın konuk evleri ve şiddet önleme merkezlerini teşkil ettiklerini ifade ederek, "Bunların içerisinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Aynı zamanda adli birimlerimiz ve avukatlarımız tarafından hukuki destek veriliyor. Kadına yönelik şiddet eğitiminde 3 bin 280 kişiye ulaşarak yaklaşık 15 binin üzerinde insana broşür dağıttık." diye konuştu.

Programın ardından Yeraltı Çarşısı Meydanı'na yürüyen katılımcılar alanda turuncu balonlar uçurdu.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.