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        Kılıçdaroğlu'nun memleketinde 3 dönem belediye başkanlığı yaptı, yeni yönetimi eleştirerek CHP'den istifa etti

        CUMHURİYETHalk Partisi´nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Cafer Kırmızıçiçek, yeni yönetimi eleştirerek partisinden istifa edip, bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:00
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        Kılıçdaroğlu'nun memleketinde 3 dönem belediye başkanlığı yaptı, yeni yönetimi eleştirerek CHP'den istifa etti
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        CUMHURİYETHalk Partisi´nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Cafer Kırmızıçiçek, yeni yönetimi eleştirerek partisinden istifa edip, bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti.

        CHP´nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun memleketi Tunceli´nin Nazımiye ilçesinde 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Cafer Kırmızıçiçek, partisinden istifa etti. Partisinin yeni yönetimine eleştirilerde bulunan Kırmızıçiçek, 31 Mart´ta yapılacak yerel seçimlerde bağımsız olarak aday olacağını duyurdu. Partisinin `Değişim´ sloganın komik olduğunu ve yeni yönetimi çatısı altında aday olmayacağını belirten Kırmızıçiçek, "Belediye Başkanı seçildiğim ilk günden bu yana halkımızın öncelikli ihtiyaçları, talepleri ve halkın menfaatleri doğrultusunda bir hizmet anlayışıyla hareket etme gayretinde oldum. `Halka hizmet hakka hizmettir´ düsturu ile doğru bildiğim yolda yürümekten geri durmadım. Belediye başkanlığım süresince kişilerin, grupların çıkarlarını değil, halkın ortak menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yaptım. Bundan dolayı son üç dönemdir ilçe halkımızın seçmenlerimizin ezici bir çoğunluğunun desteğiyle seçildim. Doğrudan halkın gücüyle ve desteğiyle var oldum. Birileri gibi siyaset arenasına parayla gelip, sermayemi iki katına çıkarmadım. Parayla siyaset yapan ve siyaseti para rant ve çıkar için yapanlar bugün bu kenttin ve ilçelerimizin siyasal ve demokratik iradesini belirleyemez" dedi.

        `ÖTEKİLEŞTİRİCİ ZİHNİYETİ KABUL ETMİYORUM´

        Partisinden istifa ettiğini belirten Kırmızıçiçek, "Bu partiye çöreklenmiş, kafa- kol ilişkileri üzerinden kendilerine makam mevki satın alanlar, her dönem halkta hayal kırıklığı yaratmaktan öteye siyaseten bir arpa boyu yol gidemediler. Onların Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma gerekçesi, kendi kişisel egoları menfaat ve çıkarları gereğiydi. Bu siyaset ağaları hiç bir zaman halk için ellerini soğuk sudan sıcak suya koymadılar, lüks yaşamlarından taviz vermediler. Yaptıkları tek şey bu kentte ve ilçelerde kendilerine yakın kişileri parti içinde belli mevkilerde konumlandırmak, onlar üzerinden siyasete yön vermek oldu. Nazımiye´de uzun yıllardır belediye başkanlığım döneminde Polat Şaroğlu´yla onun temsil ettiği zihniyet ve anlayışla mücadele etmekteyim. İlçeme hizmet getirmemde engel olmak için elinden gelen her türlü engeli çıkarmaya çalışıyordu, fakat onun desteklediği belediyelerden daha çok hizmet getirmeme engel olamadı. Dolayısıyla Nazımiye´de yaşayan halkımız başta olmak üzere, CHP İl Örgütü, genel merkezi, ilgili parti kurulları, genel başkanımız, uzun zamandır yaşadığımız bu durumdan haberdardırlar. Bu konuda defalarca genel merkeze bilgi ve belgelerle bu çeteleşmiş siyaset anlayışını kabul etmediğimi bildirmiştim. Bu güne kadar bu duruma tahammül etmemizin aynı çatı altında siyaset yapmaya razı olmamızın tek sebebi genel başkanımız, kıymetli hemşerimiz, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu´dur. Sayın Kılıçdaroğlu şahsında biz Alevilere yönelik ayrıştırıcı ötekileştirici zihniyeti kabul etmiyor ve bu nefret dilini reddediyoruz. Bu koşullarda CHP´de kalmamın, bu partinin çatısı altında siyaset yapmamın doğru olmayacağı bilinciyle, bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi´nden istifa ediyorum. Demokratik, şeffaf ve halkçı bir siyaset anlayışıyla bağımsız olarak yoluma devam edeceğim" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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