Tunceli'de 63 şişe kaçak içki ele geçirildi

Tunceli'de bir eve düzenlenen operasyonda 63 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak içki satışı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, belirledikleri bir adrese düzenledikleri operasyonda, 63 şişe kaçak alkollü içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.