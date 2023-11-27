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        Tunceli'de 63 şişe kaçak içki ele geçirildi

        Tunceli'de bir eve düzenlenen operasyonda 63 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:09
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        Tunceli'de 63 şişe kaçak içki ele geçirildi
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        Tunceli'de bir eve düzenlenen operasyonda 63 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak içki satışı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, belirledikleri bir adrese düzenledikleri operasyonda, 63 şişe kaçak alkollü içki ele geçirdi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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