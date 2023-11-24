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        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 08:56 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:07
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        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Tunceli’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.A’nın kullandığı 23 ACE 014 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, soğuk havada, engebeli arazide uzun uğraşlar sonucu yaralıları bulundukları yerden kurtardı.

        Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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