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        Çemişgezek-Elazığ feribot seferleri kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:12 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:12
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        Çemişgezek-Elazığ feribot seferleri kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

        Çemişgezek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri kuvvetli rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.

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