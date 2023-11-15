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        Tunceli'de vatandaşların huzur ve güvenliği için metruk binalar yıkılıyor

        Tunceli'de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla metruk binaların yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 13:29 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:14
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        Tunceli'de vatandaşların huzur ve güvenliği için metruk binalar yıkılıyor
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        Tunceli’de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla metruk binaların yıkımına başlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte terk edilmiş binaların kötü amaçla kullanılmasını önlemek için harekete geçti.

        Ekipler, bu çerçevede il merkezinde başta uyuşturucu, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığın yapıldığı metruk binaların yerini tespit etti.

        Belediye ve İl Özel İdaresiyle yapılan çalışmayla Cumhuriyet ve Moğultay mahallelerinde bulunan 3 metruk bina iş makineleri desteğinde yıkıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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