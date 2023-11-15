Tunceli'de vatandaşların huzur ve güvenliği için metruk binalar yıkılıyor Tunceli'de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla metruk binaların yıkımına başlandı.

Tunceli’de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla metruk binaların yıkımına başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte terk edilmiş binaların kötü amaçla kullanılmasını önlemek için harekete geçti.

Ekipler, bu çerçevede il merkezinde başta uyuşturucu, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığın yapıldığı metruk binaların yerini tespit etti.

Belediye ve İl Özel İdaresiyle yapılan çalışmayla Cumhuriyet ve Moğultay mahallelerinde bulunan 3 metruk bina iş makineleri desteğinde yıkıldı.