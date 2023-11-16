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        Tunceli'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

        Tunceli'de düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:20 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:28
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        Tunceli'de teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
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        Tunceli'de düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin Eskirubayık Mahallesi Dinar Deresi bölgesinde "Şehit Savcı Murat Uzun Operasyonu" gerçekleştirdi.

        Arazide özel eğitimli köpeklerin desteğinde arama yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanılan mağarayı tespit etti.

        Mağaradaki aramalarda 1 BKC silah namlusu, 2 kitap, 5 büyük dolu tüp, çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Güvenlik güçleri delil niteliği taşıyan malzemeye el koyup diğerlerini imha etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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