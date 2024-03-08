Tunceli'de depreme dayanıksız olan Mutu Köprüsü'nün yerine yenisi yapılacak

Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Mutu Köprüsü'nün yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Kent genelinde olası deprem ve acil durumlara müdahale için İçişleri Bakanlığının himayesinde, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı doğrultusunda çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda Karadeniz'i Güneydoğu'ya bağlayan Mutu Köprüsü'nün, ekiplerin çalışması sonucu depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.

Hayata geçirilen proje kapsamında köprünün yerine yenisinin yapılması için alanda sondaj çalışması başlatıldı.

Vali Tekbıyıkoğlu da beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ile köprüde inceleme yaptı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tekbıyıkoğlu, yaptığı açıklamada, Tunceli'yi olası depreme dayanıklı hale getirmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kentteki Mutu Köprüsü'nün stratejik öneme sahip olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"1963 yılında köprümüz yapılmış ve zamanla kendi dayanıklılığını neredeyse kaybetmiş durumda. Biz de hem ulaşım standartlarının genişlemesi hem de olası depremlerde lojistik ve insan tahliyesini yapabilmek için bu tür köprü ve yolların emniyetini artırıyoruz. Muhtemel bir felaket senaryosuna hazır olmak ve onun haricinde Malatya, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Erzincan'ı bağlayan bu kritik noktayı tekrar güvenli hale getirmek için bir projeye başladık. Sağ olsun Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Karayolları Genel Müdürümüz konuya çok yakından yaklaştılar ve burayı yatırım programı içerisine aldılar."

Tekbıyıkoğlu, yeni köprünün yapımı için geçen sene ihale yapıldığını ve bu yıl ocak ayında da teknik çalışmalara başlandığını bildirdi.