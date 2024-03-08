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        Depreme dayanıksız Mutu Köprüsü'nün yenisi için çalışma başlatıldı

        TUNCELİ-Erzincan sınırında bulunan ve Türkiye'nin güneydoğusu ile kuzeydoğusunu birbirine bağlayan en kısa güzergahtaki Mutu Köprüsü'nün, depreme dayanıksız raporunun ardından yenisinin yapılması için çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 13:38 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:40
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        Depreme dayanıksız Mutu Köprüsü'nün yenisi için çalışma başlatıldı
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        TUNCELİ-Erzincan sınırında bulunan ve Türkiye’nin güneydoğusu ile kuzeydoğusunu birbirine bağlayan en kısa güzergahtaki Mutu Köprüsü’nün, depreme dayanıksız raporunun ardından yenisinin yapılması için çalışmalara başlandı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, “Önümüzde çok önemli bir deprem tehdidi var. Erzincan-Yedisu arasındaki muhtemel beklenen fay hattının kırılması kırılmasıyla beraber yerleşim yerine gelecek lojistik insan sevkiyatını sağlayacak bu köprüyü, bu kritik noktayı tekrar güvenli hale getirmek üzere bir projeye başladık” dedi.

        Ovacık ve Nazimiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alıp, bilim insanlarının sürekli 'deprem' uyarısında bulunduğu, Tunceli'de depreme hazırlık çalışmaları sürüyor. Olası bir depreme hazırlık çalışması kapsamında Erzincan ile Tunceli sınırını belirleyen, Türkiye’nin güneydoğusu ile kuzeydoğusunu birbirine bağlayan en kısa güzergahtaki 61 yıllık Mutu Köprüsü’nden numuneler alındı. Alınan numunelerde köprünün depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Olası bir deprem anında sevkiyatın sağlanması için hayati öneme sahip olan köprünün yeniden yapılması için ihale sürecinin ardından sondaj çalışmalarına başlandı.

        ‘PROJE ÇALIŞMALARI SONRASI YAPIMA BAŞLANACAK’

        Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, köprünün stratejik önemi olduğunu belirterek “Çok önemli bir stratejik nokta olan Mutu Köprüsü'nün üzerindeyiz. Burası Güneydoğu Anadolu'yla Kuzeydoğu Anadolu'yu birbirine bağlayan en kısa güzergahtaki en kritik köprü. 1963 yılında köprümüz yapılmış ama zamanın mukavemetiyle aslında kendi dayanıklılığını da neredeyse kaybetmiş durumda. Biz hem ulaşım standartları genişlesin diye hem de önümüzde çok önemli bir deprem tehdidi olduğu için çalışmalara başladık. Erzincan-Yedisu arasındaki muhtemel beklenen fay hattının kırılması kırılmasıyla beraber o yerleşim yerine gelecek lojistik insan sevkiyatı veya tahliye için bu köprülerin, bu yolların emniyeti bir kat daha fazla artıyor. Muhtemel bir felaket senaryosuna hazır olmak için ve onun haricinde Malatya, Bingöl, Elazığ, Tunceli'yle Erzurum ve Erzincan'ı bağlayan bu hattı, bu köprüyü, bu kritik noktayı tekrar güvenli hale getirmek üzere bir projeye başladık. Sağ olsunlar, Ulaştırma Bakanımız ve Karayolları Genel Müdürümüz konuya çok yakinen yaklaştılar ve bu burayı bir yatırım programının içerisine almak üzere bir karara bağladılar. Aralık ayının son günlerinde köprünün proje ihalesi gerçekleşti. Ocak ayında da buranın yer teslimini gerçekleştirdik. Şimdi ise teknik çalışmalara başlandı proje için. Köprü hangi şekilde olacak? Nerelere oturacak? Şekli nerede olacak? Nereden nereye bağlayacak? Genişliği ne olacak gibi proje çalışmalarına başlandı. İnşallah proje çalışmalarından sonra yapım işlerine başlanacaktır. İlimizi Malatya'ya, Bingöl'e, Elazığ'a, Erzincan'a, Erzurum'a ve Karadeniz'e bağlayan bu yolu kullanacak bütün vatandaşlarımıza şimdiden bu çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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