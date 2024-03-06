Tunceli'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Tunceli'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Tunceli'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşayan R.A'nın yurt dışına çıkış için vize vaadiyle 28 bin lira ve 5 bin avro karşılığında dolandırılması şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu şüpheliler S.T, M.T. ve E.C'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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