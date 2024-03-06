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        Tunceli'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Tunceli'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:38
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        Tunceli'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Tunceli'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşayan R.A'nın yurt dışına çıkış için vize vaadiyle 28 bin lira ve 5 bin avro karşılığında dolandırılması şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu şüpheliler S.T, M.T. ve E.C'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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