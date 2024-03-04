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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Tunceli'de Halk Buluşması'na katıldı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Tunceli'de düzenlediği Halk Buluşması'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 17:11 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:11
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Tunceli'de Halk Buluşması'na katıldı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Tunceli'de düzenlediği Halk Buluşması'na katıldı.

        Moğultay Mahallesi'ndeki Kışla Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Bakırhan, kentte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Bakırhan, partisinin belediyecilik anlayışına değinerek, şunları kaydetti:

        "Rantçılık, usulsüzlük ve yolsuzluk yapan arkadaşlarımızın en başta yakasını biz tutarız. Bu halkın değerlerine, kimliğine, çoklu yapısına uygun bir dil ve hizmet üretmeyen arkadaşların sizden önce biz yakasını tutarız. Nasıl aday oluyorlarsa öyle çekmesini de biliriz. Emin olun en başta Dersim'deki arkadaşlarımız daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında aday yaptığımız bütün arkadaşlar için bu prosedür geçerlidir."

        Konuşmanın ardından Bakırhan, partisinin Tunceli belediye başkan adayları Cevdet Konak ile Birsen Orhan'ı tanıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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