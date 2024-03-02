Tunceli'de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak imha edildi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 6 sığınak imha edildi.
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabı X'ten, kentte terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Tekbıyıkoğlu, açıklamasında, "Geçmişin kötü hatıralarını temizlemeye devam ediyoruz. Ovacık ilçesi Ahpanos Vadisi'nde jandarmamızca yapılan operasyonda geçmişte terör örgütünce kullanılan 6 sığınak içindeki malzemelerle beraber imha edildi." ifadelerini kullandı.
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