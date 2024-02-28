Tunceli Belediyesi'nin 'ağaç kesimi' dilekçesine tepki yürüyüşü TUNCELİ'deSütlüce köyü yakınlarına yapımı planlanan 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesine karşı çıkıp, nöbet başlatan yöre halkı, şehir merkezine yürüyerek Tunceli Belediyesi'nin Orman İşletme Müdürlüğü'ne 'ağaç kesimi' için verdiği dilekçeyi protesto etti. Grup adına konuşan avukat Özgür Ulaş Kaplan, "Yakın tarihli bir yazıda Maçoğlu, ormanların kesilmesi için Orman Genel Müdürlüğü'ne yazı yazmış. Kendisi burada dahi değil" dedi. Tunceli Belediyesi öncülüğünde 6 ilçenin belediye başkanlığı tarafından Avrupa Birliği'nin de fon desteğiyle, merkeze bağlı Sütlüce köyü yakınlarında, 18 hektarlık alana yapımı düşünülen 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesine karşı protestolar sürüyor. Projenin yapılması ile 9 köy 32 mezranın olumsuz yönde etkileneceğini, bölgede 55 bin ağacın kesileceğini, doğanın tahrip edileceğini, kutsal gördükleri inanç yerlerinin çöp altında kalacağını, geçim kaynakları olan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin son bulacağını belirten ve 2 yıldır aralıklarla eylem yapan köylüler, 26 Şubat'ta bölgeye yüklenici firmanın geleceğini öğrenince yolu araç ve taşlarla kapatıp, nöbet başlattı.'MAÇOĞLU NEREDE' SLOGANLARIBölgede nöbet sürerken, Tunceli Belediyesi'nin Orman İşletme Müdürlüğü'ne 'ağaç kesimi' için dilekçe verdiğini öğrenen yüzlerce köylü, sabah saatlerinde şehir merkezindeki Hürriyet Caddesi'ne yürüyüp, çevrecilerle bir araya geldi. Ellerinde köy isimlerinin yazılı olduğu döviz ve pankartları taşıyan kalabalık, belediye binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte sık sık "Doğamıza sahip çıkacağız" ve "Maçoğlu neredesin" sloganları atıldı.'BİZLERİ YALNIZ BIRAKTILAR'Köylüler adına açıklama yapan avukat Özgür Ulaş Kaplan, "Bu projenin özellikle yapılacağı alana ilişkin yöre halkı, uzunca bir süredir itirazlarda bulunuyor. 55 bin ağaç kesilecek. Mahkeme bilirkişi raporlarıyla tespit edilen rakam 54 bin 900 ağacın orada kesileceği, tamamen tıraşlanacağı ve çıplak bir araziye dönüştürüleceği yönünde. Bizler uzunca bir süredir yöre halkıyla ve çevreci dostlarımızla bir mücadele yürütüyoruz. Ama ne yazık ki bu mücadeleye Dersim'deki sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlar destek olmadı. Bizleri yalnız bıraktılar. Bu mücadele sadece oradaki yöre halkının, köylülerin sorunu değil. Bunu defalarca dile getirdik. Bir çevre sorunu ortaya çıktığı zaman, bunu yapanın kimliği önemli olmadan, kim tarafından gerçekleşirse gerçekleşsin tepki göstermek gerekirdi. Yerel yönetim, bu tahribatı meydana getirdiği zaman halk yalnız bırakılıyor. Halka destek olunmuyor. Yanı başınızda gerçekleşen bir İliç olayı var. İliç'te meydana gelen dağ tahribatının tüm yöreyi, Dersim'i dahi nasıl etkileyebileceği ortada. Bu çevre sorunu da sadece o köyü etkilemeyecektir. Sadece oradaki insanların yaşam alanları yok olmayacaktır. O kimyasal gaz yakma ünitelerinden çıkan gazlar, o kokular, o sızıntılar tüm şehri etkileyecektir, üstüne olduğu gibi çökecektir. 2, 3 kilometrelik bir alanda böyle büyük bir tahribat yaratılmak isteniyor" dedi.'BİR AN ÖNCE BU PROJEDEN VAZGEÇİLSİN'Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Orman Genel Müdürlüğü'ne ağaç kesimi yapılması için yazdığı yazıdan bahseden Kaplan, "Yerel yönetim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nun resmi yazışmalarında bizzat mevcut. Üstelik ihaleyi alan şirketin saha ziyaretleri sırasında demokratik yetkilerini kullanan yöre halkına karşı sorun yaşamaması için jandarmadan yardım talep edileceği bizzat resmi yazışmalarda dile getirildi. Bunları dile getirdik. Yakın tarihli bir yazıda Maçoğlu, ormanların kesilmesi için Orman Genel Müdürlüğü'ne yazı yazmış. Bu yazıyı da inceledik. Kendisi burada dahi değil. Seçim çalışmaları yürütüyor. Bu yazının ne şekilde yazıldığı da belli değil. Kendisinin o tarihlerde İstanbul'da olduğu da ortada olan bir gerçek. Usulsüz işlemlerle bu projeyi istiyorlar. Bu kadar ısrar edilmesini de anlamış değiliz. Bir an önce bu projeden vazgeçilsin" diye konuştu. 'SİZLER DE ÖLECEKSİNİZ'Tesisin yapıldığı yerin kente çok yakın olduğunu belirten Sütlüce köyü muhtarı İmam Çelik de şunları söyledi: "Bu olay sadece bizim değil, Tunceli'nin bir meselesidir. Şurada kayayı görüyorsunuz; bu çöp tesisinin yapılacağı alan kayanın arkasındadır. Bu tesis, şehrin yanı başındadır. Tesis yapılırsa sadece biz ölmeyeceğiz; sizler de öleceksiniz. Onun için herkes elini vicdanına koysun, duyarlı olsun. Orada inanç yerlerimiz var, köylerimiz, tarım arazilerimiz var. Bunların yok olmaması için bunu yapıyoruz. Bilhassa insan sağlığı için mücadele ediyoruz" dedi. Tunceli Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:30 facebook

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