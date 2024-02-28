Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli Belediyesi'nin 'ağaç kesimi' dilekçesine tepki yürüyüşü

        TUNCELİ'deSütlüce köyü yakınlarına yapımı planlanan 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesine karşı çıkıp, nöbet başlatan yöre halkı, şehir merkezine yürüyerek Tunceli Belediyesi'nin Orman İşletme Müdürlüğü'ne 'ağaç kesimi' için verdiği dilekçeyi protesto etti. Grup adına konuşan avukat Özgür Ulaş Kaplan, "Yakın tarihli bir yazıda Maçoğlu, ormanların kesilmesi için Orman Genel Müdürlüğü'ne yazı yazmış. Kendisi burada dahi değil" dedi. Tunceli Belediyesi öncülüğünde 6 ilçenin belediye başkanlığı tarafından Avrupa Birliği'nin de fon desteğiyle, merkeze bağlı Sütlüce köyü yakınlarında, 18 hektarlık alana yapımı düşünülen 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesine karşı protestolar sürüyor. Projenin yapılması ile 9 köy 32 mezranın olumsuz yönde etkileneceğini, bölgede 55 bin ağacın kesileceğini, doğanın tahrip edileceğini, kutsal gördükleri inanç yerlerinin çöp altında kalacağını, geçim kaynakları olan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin son bulacağını belirten ve 2 yıldır aralıklarla eylem yapan köylüler, 26 Şubat'ta bölgeye yüklenici firmanın geleceğini öğrenince yolu araç ve taşlarla kapatıp, nöbet başlattı.'MAÇOĞLU NEREDE' SLOGANLARIBölgede nöbet sürerken, Tunceli Belediyesi'nin Orman İşletme Müdürlüğü'ne 'ağaç kesimi' için dilekçe verdiğini öğrenen yüzlerce köylü, sabah saatlerinde şehir merkezindeki Hürriyet Caddesi'ne yürüyüp, çevrecilerle bir araya geldi. Ellerinde köy isimlerinin yazılı olduğu döviz ve pankartları taşıyan kalabalık, belediye binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte sık sık "Doğamıza sahip çıkacağız" ve "Maçoğlu neredesin" sloganları atıldı.'BİZLERİ YALNIZ BIRAKTILAR'Köylüler adına açıklama yapan avukat Özgür Ulaş Kaplan, "Bu projenin özellikle yapılacağı alana ilişkin yöre halkı, uzunca bir süredir itirazlarda bulunuyor. 55 bin ağaç kesilecek. Mahkeme bilirkişi raporlarıyla tespit edilen rakam 54 bin 900 ağacın orada kesileceği, tamamen tıraşlanacağı ve çıplak bir araziye dönüştürüleceği yönünde. Bizler uzunca bir süredir yöre halkıyla ve çevreci dostlarımızla bir mücadele yürütüyoruz. Ama ne yazık ki bu mücadeleye Dersim'deki sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlar destek olmadı. Bizleri yalnız bıraktılar. Bu mücadele sadece oradaki yöre halkının, köylülerin sorunu değil. Bunu defalarca dile getirdik. Bir çevre sorunu ortaya çıktığı zaman, bunu yapanın kimliği önemli olmadan, kim tarafından gerçekleşirse gerçekleşsin tepki göstermek gerekirdi. Yerel yönetim, bu tahribatı meydana getirdiği zaman halk yalnız bırakılıyor. Halka destek olunmuyor. Yanı başınızda gerçekleşen bir İliç olayı var. İliç'te meydana gelen dağ tahribatının tüm yöreyi, Dersim'i dahi nasıl etkileyebileceği ortada. Bu çevre sorunu da sadece o köyü etkilemeyecektir. Sadece oradaki insanların yaşam alanları yok olmayacaktır. O kimyasal gaz yakma ünitelerinden çıkan gazlar, o kokular, o sızıntılar tüm şehri etkileyecektir, üstüne olduğu gibi çökecektir. 2, 3 kilometrelik bir alanda böyle büyük bir tahribat yaratılmak isteniyor" dedi.'BİR AN ÖNCE BU PROJEDEN VAZGEÇİLSİN'Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Orman Genel Müdürlüğü'ne ağaç kesimi yapılması için yazdığı yazıdan bahseden Kaplan, "Yerel yönetim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nun resmi yazışmalarında bizzat mevcut. Üstelik ihaleyi alan şirketin saha ziyaretleri sırasında demokratik yetkilerini kullanan yöre halkına karşı sorun yaşamaması için jandarmadan yardım talep edileceği bizzat resmi yazışmalarda dile getirildi. Bunları dile getirdik. Yakın tarihli bir yazıda Maçoğlu, ormanların kesilmesi için Orman Genel Müdürlüğü'ne yazı yazmış. Bu yazıyı da inceledik. Kendisi burada dahi değil. Seçim çalışmaları yürütüyor. Bu yazının ne şekilde yazıldığı da belli değil. Kendisinin o tarihlerde İstanbul'da olduğu da ortada olan bir gerçek. Usulsüz işlemlerle bu projeyi istiyorlar. Bu kadar ısrar edilmesini de anlamış değiliz. Bir an önce bu projeden vazgeçilsin" diye konuştu. 'SİZLER DE ÖLECEKSİNİZ'Tesisin yapıldığı yerin kente çok yakın olduğunu belirten Sütlüce köyü muhtarı İmam Çelik de şunları söyledi: "Bu olay sadece bizim değil, Tunceli'nin bir meselesidir. Şurada kayayı görüyorsunuz; bu çöp tesisinin yapılacağı alan kayanın arkasındadır. Bu tesis, şehrin yanı başındadır. Tesis yapılırsa sadece biz ölmeyeceğiz; sizler de öleceksiniz. Onun için herkes elini vicdanına koysun, duyarlı olsun. Orada inanç yerlerimiz var, köylerimiz, tarım arazilerimiz var. Bunların yok olmaması için bunu yapıyoruz. Bilhassa insan sağlığı için mücadele ediyoruz" dedi. Tunceli Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli Belediyesi'nin 'ağaç kesimi' dilekçesine tepki yürüyüşü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ'deSütlüce köyü yakınlarına yapımı planlanan 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesine karşı çıkıp, nöbet başlatan yöre halkı, şehir merkezine yürüyerek Tunceli Belediyesi'nin Orman İşletme Müdürlüğü'ne 'ağaç kesimi' için verdiği dilekçeyi protesto etti. Grup adına konuşan avukat Özgür Ulaş Kaplan, "Yakın tarihli bir yazıda Maçoğlu, ormanların kesilmesi için Orman Genel Müdürlüğü'ne yazı yazmış. Kendisi burada dahi değil" dedi. Tunceli Belediyesi öncülüğünde 6 ilçenin belediye başkanlığı tarafından Avrupa Birliği'nin de fon desteğiyle, merkeze bağlı Sütlüce köyü yakınlarında, 18 hektarlık alana yapımı düşünülen 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesine karşı protestolar sürüyor. Projenin yapılması ile 9 köy 32 mezranın olumsuz yönde etkileneceğini, bölgede 55 bin ağacın kesileceğini, doğanın tahrip edileceğini, kutsal gördükleri inanç yerlerinin çöp altında kalacağını, geçim kaynakları olan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin son bulacağını belirten ve 2 yıldır aralıklarla eylem yapan köylüler, 26 Şubat'ta bölgeye yüklenici firmanın geleceğini öğrenince yolu araç ve taşlarla kapatıp, nöbet başlattı.'MAÇOĞLU NEREDE' SLOGANLARIBölgede nöbet sürerken, Tunceli Belediyesi'nin Orman İşletme Müdürlüğü'ne 'ağaç kesimi' için dilekçe verdiğini öğrenen yüzlerce köylü, sabah saatlerinde şehir merkezindeki Hürriyet Caddesi'ne yürüyüp, çevrecilerle bir araya geldi. Ellerinde köy isimlerinin yazılı olduğu döviz ve pankartları taşıyan kalabalık, belediye binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte sık sık "Doğamıza sahip çıkacağız" ve "Maçoğlu neredesin" sloganları atıldı.'BİZLERİ YALNIZ BIRAKTILAR'Köylüler adına açıklama yapan avukat Özgür Ulaş Kaplan, "Bu projenin özellikle yapılacağı alana ilişkin yöre halkı, uzunca bir süredir itirazlarda bulunuyor. 55 bin ağaç kesilecek. Mahkeme bilirkişi raporlarıyla tespit edilen rakam 54 bin 900 ağacın orada kesileceği, tamamen tıraşlanacağı ve çıplak bir araziye dönüştürüleceği yönünde. Bizler uzunca bir süredir yöre halkıyla ve çevreci dostlarımızla bir mücadele yürütüyoruz. Ama ne yazık ki bu mücadeleye Dersim'deki sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlar destek olmadı. Bizleri yalnız bıraktılar. Bu mücadele sadece oradaki yöre halkının, köylülerin sorunu değil. Bunu defalarca dile getirdik. Bir çevre sorunu ortaya çıktığı zaman, bunu yapanın kimliği önemli olmadan, kim tarafından gerçekleşirse gerçekleşsin tepki göstermek gerekirdi. Yerel yönetim, bu tahribatı meydana getirdiği zaman halk yalnız bırakılıyor. Halka destek olunmuyor. Yanı başınızda gerçekleşen bir İliç olayı var. İliç'te meydana gelen dağ tahribatının tüm yöreyi, Dersim'i dahi nasıl etkileyebileceği ortada. Bu çevre sorunu da sadece o köyü etkilemeyecektir. Sadece oradaki insanların yaşam alanları yok olmayacaktır. O kimyasal gaz yakma ünitelerinden çıkan gazlar, o kokular, o sızıntılar tüm şehri etkileyecektir, üstüne olduğu gibi çökecektir. 2, 3 kilometrelik bir alanda böyle büyük bir tahribat yaratılmak isteniyor" dedi.'BİR AN ÖNCE BU PROJEDEN VAZGEÇİLSİN'Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Orman Genel Müdürlüğü'ne ağaç kesimi yapılması için yazdığı yazıdan bahseden Kaplan, "Yerel yönetim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nun resmi yazışmalarında bizzat mevcut. Üstelik ihaleyi alan şirketin saha ziyaretleri sırasında demokratik yetkilerini kullanan yöre halkına karşı sorun yaşamaması için jandarmadan yardım talep edileceği bizzat resmi yazışmalarda dile getirildi. Bunları dile getirdik. Yakın tarihli bir yazıda Maçoğlu, ormanların kesilmesi için Orman Genel Müdürlüğü'ne yazı yazmış. Bu yazıyı da inceledik. Kendisi burada dahi değil. Seçim çalışmaları yürütüyor. Bu yazının ne şekilde yazıldığı da belli değil. Kendisinin o tarihlerde İstanbul'da olduğu da ortada olan bir gerçek. Usulsüz işlemlerle bu projeyi istiyorlar. Bu kadar ısrar edilmesini de anlamış değiliz. Bir an önce bu projeden vazgeçilsin" diye konuştu. 'SİZLER DE ÖLECEKSİNİZ'Tesisin yapıldığı yerin kente çok yakın olduğunu belirten Sütlüce köyü muhtarı İmam Çelik de şunları söyledi: "Bu olay sadece bizim değil, Tunceli'nin bir meselesidir. Şurada kayayı görüyorsunuz; bu çöp tesisinin yapılacağı alan kayanın arkasındadır. Bu tesis, şehrin yanı başındadır. Tesis yapılırsa sadece biz ölmeyeceğiz; sizler de öleceksiniz. Onun için herkes elini vicdanına koysun, duyarlı olsun. Orada inanç yerlerimiz var, köylerimiz, tarım arazilerimiz var. Bunların yok olmaması için bunu yapıyoruz. Bilhassa insan sağlığı için mücadele ediyoruz" dedi. Tunceli Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Tunceli'de 21 yıldır kayıp olan polisin dosyası raftan indirildi
        Tunceli'de 21 yıldır kayıp olan polisin dosyası raftan indirildi
        Köylerine 'katı atık tesisi' istemeyen köylüler yol kapattı, nöbete başladı
        Köylerine 'katı atık tesisi' istemeyen köylüler yol kapattı, nöbete başladı
        Arka ayakları felç olan "Gümüş" hayvanseverlerin yürüteç desteğiyle yeniden...
        Arka ayakları felç olan "Gümüş" hayvanseverlerin yürüteç desteğiyle yeniden...
        Tunceli Belediyesi, çöp kamyonundan düşerek ölen işçi için 3 gün sonra açık...
        Tunceli Belediyesi, çöp kamyonundan düşerek ölen işçi için 3 gün sonra açık...
        İliç'te kapasite artımında DSİ, 'Sahanın içme ve kullanma havzasında olmadı...
        İliç'te kapasite artımında DSİ, 'Sahanın içme ve kullanma havzasında olmadı...
        Tunceli'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği düzenlendi
        Tunceli'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği düzenlendi