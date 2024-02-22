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        Tunceli'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği düzenlendi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:58
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        Tunceli'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği düzenlendi
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yüksek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinliğe konuşmacı olarak katılan gaziler, öğrencilere tarih bilinci aşılamak için bazı konularda bilgilendirme yaptı, anılarını anlattı.

        Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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