Tunceli'de çöp kamyonundan düşerek ölen işçi toprağa verildi TUNCELİ'de tutunduğu çöp kamyonundan düşerek hayatını kaybeden belediye işçisi Zülfü Çelikdemir'in (39) cenazesi, toprağa verildi. Kaza, 12 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir, tutunduğu hareket halindeki belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, yola düştü. Çelikdemir, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelikdemir, yoğun bakımdaki tedaviye cevap vermeyince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çelikdemir, 20 Şubat'ta hayatını kaybetti. Çelikdemir'in cenazesi, dün Tunceli'ye getirildi. DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ile STK ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı Tunceli Cemevi'ndeki cenazede, Çelikdemir'in yakınları, gözyaşı döktü; bazıları da fenalık geçirdi. 'İZİN ALSAYDI; BUGÜN ÖLMEYECEKTİ' Cenazede konuşan Zülfikar Çelikdemir'in dayısı Hüseyin Salan, belediye yetkilerine tepki göstererek, "Sosyal medyada belediyeye bağlı provokatörler, paylaşımlar yapıyorlar. Zülfü'nün belediyeye verdiği dilekçeyi size gösteriyorum. Çalıştığı günden beri kendisine izin verilmemiş, içeride de toplamda 156 gün izni var. 70 gün dilekçeyle izin istemiş. Fakat belediye iş yoğun, çalışan işçisi az demiş. İzin alsaydı; bugün ölmeyecekti. Böyle vicdansız belediye başkanı yetkilisi mi olur? DİSK'e bağlı sendikalı işçiydi" dedi. Alevi dedesi tarafından edilen duanın ardından Çelikdemir'in cenazesi, Babaocağı köyünde toprağa verildi. Öte yandan Çelikdemir'in ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:00 facebook

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