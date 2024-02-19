Almanya'da çalınan cip Tunceli'de bir binanın kapalı otoparkında bulundu
Almanya'da çalınan ve uluslararası düzeyde arandığı belirtilen cip, Tunceli'de bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.
Almanya'da çalınan ve uluslararası düzeyde arandığı belirtilen cip, Tunceli'de bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında çalıntı olarak aranan cipin kente getirildiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerin çalışmasıyla Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın kapalı otoparkında bulunan cipe el konuldu.
Cipin, İnterpol Europol Daire Başkanlığınca Almanya'da uluslararası düzeyde arandığı bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.