Almanya'da çalınan cip Tunceli'de bir binanın kapalı otoparkında bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında çalıntı olarak aranan cipin kente getirildiği bilgisine ulaştı.

Almanya'da çalınan ve uluslararası düzeyde arandığı belirtilen cip, Tunceli'de bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.