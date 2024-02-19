Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Almanya'da çalınan cip Tunceli'de bir binanın kapalı otoparkında bulundu

        Almanya'da çalınan ve uluslararası düzeyde arandığı belirtilen cip, Tunceli'de bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:38 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da çalınan cip Tunceli'de bir binanın kapalı otoparkında bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya'da çalınan ve uluslararası düzeyde arandığı belirtilen cip, Tunceli'de bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında çalıntı olarak aranan cipin kente getirildiği bilgisine ulaştı.

        Ekiplerin çalışmasıyla Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın kapalı otoparkında bulunan cipe el konuldu.

        Cipin, İnterpol Europol Daire Başkanlığınca Almanya'da uluslararası düzeyde arandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Trump mı Biden mı?
        Trump mı Biden mı?
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        "Gövde gösterisi yaptı"
        "Gövde gösterisi yaptı"
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        Kapalı ortamda içilen nargileye dikkat!
        Kapalı ortamda içilen nargileye dikkat!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!

        Benzer Haberler

        Interpol'ün aradığı cip Tunceli'de bulundu
        Interpol'ün aradığı cip Tunceli'de bulundu
        Tunceli'de badem ağaçları vaktinden önce çiçek açtı
        Tunceli'de badem ağaçları vaktinden önce çiçek açtı
        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Tunceli'den Erzincan'da maden ocağındaki çalışmalara araç ve personel deste...
        Tunceli'den Erzincan'da maden ocağındaki çalışmalara araç ve personel deste...
        Tunceli'de yağış nedeniyle bazı yollara düşen kaya parçaları ulaşımı aksatt...
        Tunceli'de yağış nedeniyle bazı yollara düşen kaya parçaları ulaşımı aksatt...
        Tunceli'de teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
        Tunceli'de teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi