Tunceli'de badem ağaçları vaktinden önce çiçek açtı

Bu duruma şaşırdığını belirten Özgül, "Havaların sıcak olmasından dolayı ağaçlar aldanıyor. Bu mevsimde açtığı zaman çiçeklerin yanma durumu meydana gelebiliyor ve meyvelerin az olmasına sebep oluyor." dedi.

İlçede havaların ısınmasıyla bazı köy ve mahallelerdeki evlerin bahçelerinde bulunan bademler çiçeklendi.

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