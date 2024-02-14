Tunceli'den Erzincan'da maden ocağındaki çalışmalara araç ve personel desteği

Tunceli Valiliği, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan işçilerin kurtarılması çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine araç ve personel gönderdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun da arama kurtarma çalışmalarında görevlendirilen personelle Erzincan'a gittiği belirtildi.

Personellerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, olay yerine 4 ekskavatör, 8 kamyon, 2 kepçe, kepçe kazıcı yükleyici, MAN kurtarıcı, 5 arama kurtarma aracı, 12 arazi aracı, 2 yer altı görüntüleme cihazı, 3 dron, 2 termal cihaz, 6 jeneratör ve 45 gaz maskesi gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada AFAD, jandarma ve emniyet arama kurtarma timlerinin yanı sıra İl Özel İdaresi ekipleri ile gönüllü Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyelerinden oluşan toplam 228 personelin, çalışmalarda görev aldığı bilgisi paylaşıldı.