Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli Valiliği eylem ve etkinlik yapmak amaçlı Erzincan'a geçişleri kısıtladı

        Tunceli Valiliği, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek isteyenlerin kentten Erzincan'a geçişinin kısıtlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:23 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli Valiliği eylem ve etkinlik yapmak amaçlı Erzincan'a geçişleri kısıtladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli Valiliği, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek isteyenlerin kentten Erzincan'a geçişinin kısıtlandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 18 Şubat günü saat 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde kısıtlanması kararı alınmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Tunceli´den Erzincan´a eylem amaçlı geçişler kısıtlandı; karara uymayan 4 k...
        Tunceli´den Erzincan´a eylem amaçlı geçişler kısıtlandı; karara uymayan 4 k...
        Tunceli'de hız ihlali yapan 178 sürücüye cezai işlem uygulandı
        Tunceli'de hız ihlali yapan 178 sürücüye cezai işlem uygulandı
        Tunceli'de çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tunceli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tunceli'de boş su deposunda mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Tunceli'de boş su deposunda mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Tunceli'de afetlere karşı projeler hayata geçirilerek tedbirler artırılıyor
        Tunceli'de afetlere karşı projeler hayata geçirilerek tedbirler artırılıyor