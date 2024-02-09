Tunceli'de boş su deposunda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Tunceli'de yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş su deposunda mahsur kalan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Tunceli'de yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş su deposunda mahsur kalan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
İl merkezine bağlı Kavun köyünde ikamet eden Haydar G, kullandığı merdivenin kırılması sonucu boş su deposuna düştü.
Köy sakinleri Haydar G'yi kendi imkanlarınca kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan ve yaralandığı belirlenen Haydar G, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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