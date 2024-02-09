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        Tunceli'de boş su deposunda mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Tunceli'de yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş su deposunda mahsur kalan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 21:17 Güncelleme: 09.02.2024 - 21:17
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        Tunceli'de boş su deposunda mahsur kalan kişi kurtarıldı
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        Tunceli'de yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş su deposunda mahsur kalan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        İl merkezine bağlı Kavun köyünde ikamet eden Haydar G, kullandığı merdivenin kırılması sonucu boş su deposuna düştü.

        Köy sakinleri Haydar G'yi kendi imkanlarınca kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan ve yaralandığı belirlenen Haydar G, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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