Tunceli'de hız ihlali yapan 178 sürücüye cezai işlem uygulandı
Tunceli'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde hız ihlali yapan 178 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Tunceli’de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde hız ihlali yapan 178 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik ihlallerinin önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Kente giriş noktaları ile ana caddelerde denetim yapan ekipler, geçen ay 6 bin 682 aracı kontrol etti, hız ihlali yaptığı belirlenen 178 sürücüye ceza kesti.
Denetimlerde, 16 sürücünün ehliyetine el konuldu, 16 araç trafikten menedildi, 112 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
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