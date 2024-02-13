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        Tunceli'de hız ihlali yapan 178 sürücüye cezai işlem uygulandı

        Tunceli'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde hız ihlali yapan 178 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:39 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:39
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        Tunceli'de hız ihlali yapan 178 sürücüye cezai işlem uygulandı
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        Tunceli’de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde hız ihlali yapan 178 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik ihlallerinin önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Kente giriş noktaları ile ana caddelerde denetim yapan ekipler, geçen ay 6 bin 682 aracı kontrol etti, hız ihlali yaptığı belirlenen 178 sürücüye ceza kesti.

        Denetimlerde, 16 sürücünün ehliyetine el konuldu, 16 araç trafikten menedildi, 112 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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