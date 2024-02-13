Tunceli'de hız ihlali yapan 178 sürücüye cezai işlem uygulandı

Kente giriş noktaları ile ana caddelerde denetim yapan ekipler, geçen ay 6 bin 682 aracı kontrol etti, hız ihlali yaptığı belirlenen 178 sürücüye ceza kesti.

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