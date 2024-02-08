Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu

Kentteki çalışmalarla ilgili Tekbıyıkoğlu’ndan bilgi alan Koç, daha sonra İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu'nu ziyaret etti.

Tunceli Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzalayan Koç, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile görüştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.