Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Tunceli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Tunceli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Tunceli Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzalayan Koç, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile görüştü.
Kentteki çalışmalarla ilgili Tekbıyıkoğlu’ndan bilgi alan Koç, daha sonra İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu'nu ziyaret etti.
Ardından Nazımiye ilçesine geçen Koç, buradaki Şehit Mehmet Karakolu'nda askerlerle bir araya geldi.
Koç, il merkezindeki Munzur Mahallesi'nde jandarma tarafından gerçekleştirilen enkazda arama kurtarma tatbikatını izledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.