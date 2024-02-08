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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu

        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Tunceli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:25 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:52
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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu
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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Tunceli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Tunceli Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzalayan Koç, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile görüştü.

        Kentteki çalışmalarla ilgili Tekbıyıkoğlu’ndan bilgi alan Koç, daha sonra İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu'nu ziyaret etti.

        Ardından Nazımiye ilçesine geçen Koç, buradaki Şehit Mehmet Karakolu'nda askerlerle bir araya geldi.

        Koç, il merkezindeki Munzur Mahallesi'nde jandarma tarafından gerçekleştirilen enkazda arama kurtarma tatbikatını izledi.

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