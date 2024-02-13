Tunceli'de çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı

Ekipler, dolandırıcılık, kasten yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu madde kullanımı gibi suçları işlediği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

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