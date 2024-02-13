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        Tunceli'de çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı

        Tunceli'de polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 09:34 Güncelleme: 13.02.2024 - 09:34
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        Tunceli'de çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı
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        Tunceli’de polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

        Ekipler, dolandırıcılık, kasten yaralama, mala zarar verme ve uyuşturucu madde kullanımı gibi suçları işlediği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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